вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Людину розірвало на шматки: на Волині – смертельна аварія

Людину розірвало на шматки: на Волині – смертельна аварія
На Волині сталась смертельна ДТП.

Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомила Олена Твердохліб.

«Чергова ДТП на трасі М19 на повороті в смт.Рокині. Людину розірвало на шматки. Водій їхав з шаленою швидкістю.

Співчуваємо рідним загиблої жительки смт.Рокині», – йдеться у дописі.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost речник патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук підтвердила факт ДТП.

Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, Волинь, Рокині
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі перекриють рух через залізничний переїзд
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку на 7 листопада
Сьогодні, 09:09
Людину розірвало на шматки: на Волині – смертельна аварія
Сьогодні, 09:03
У Ковелі перекриють одну із вулиць
Сьогодні, 08:44
День святої Катерини: що можна та що не можна робити у свято
Сьогодні, 08:24
Схожі новини
Під Луцьком ВАЗ збив велосипедиста Під Луцьком ВАЗ збив велосипедиста
06 грудень, 10:43
На Волині Mercedes збив дівчину: потерпіла – у лікарні На Волині Mercedes збив дівчину: потерпіла – у лікарні
06 грудень, 09:00
На Волині автомобіль збив пішохода: чоловіка госпіталізували На Волині автомобіль збив пішохода: чоловіка госпіталізували
05 грудень, 11:14
На волинській трасі легковик злетів у кювет. ФОТО На волинській трасі легковик злетів у кювет. ФОТО
03 грудень, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рівному спалили позашляховик з кримськими номерами. ФОТО
Сьогодні, 09:40
 0
У Ковелі перекриють рух через залізничний переїзд
Сьогодні, 09:22
 0
Курс валют у Луцьку на 7 листопада
Сьогодні, 09:09
 0
Людину розірвало на шматки: на Волині – смертельна аварія
Сьогодні, 09:03
 0
У Ковелі перекриють одну із вулиць
Сьогодні, 08:44
 0
Медіа
відео
1/8