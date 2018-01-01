Людину розірвало на шматки: на Волині – смертельна аварія





Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомила Олена Твердохліб.



«Чергова ДТП на трасі М19 на повороті в смт.Рокині. Людину розірвало на шматки. Водій їхав з шаленою швидкістю.



Співчуваємо рідним загиблої жительки смт.Рокині», – йдеться у дописі.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost речник патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук підтвердила факт ДТП.



Деталі згодом.

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