На Волині дитина принесла пістолет у школу: подробиці інциденту





В прес-службі ГУНП у Волинській області прокоментували цей випадок.



Нагадаємо,



«Пістолет пневматичний, він перебуває у вільному продажі, його може придбати будь-хто з повнолітніх», – розповіли у поліції.



Зазначили, що пістолет був не споряджений, без кульок і повітряного балона.



Поліцейські запросили батьків на профілактичну бесіду та склали адмінпротокол за частиною 1 статті 184. Йдеться про неналежне виконання батьками обов’язків щодо виховання дітей



Батькам загрожує штраф від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.



Фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенський НВК №4 учень приніс пістолет.В прес-службі ГУНП у Волинській області прокоментували цей випадок.Нагадаємо, інцидент трапився у п'ятницю, 7 грудня «Пістолет пневматичний, він перебуває у вільному продажі, його може придбати будь-хто з повнолітніх», – розповіли у поліції.Зазначили, що пістолет був не споряджений, без кульок і повітряного балона.Поліцейські запросили батьків на профілактичну бесіду та склали адмінпротокол за частиною 1 статті 184. Йдеться про неналежне виконання батьками обов’язків щодо виховання дітейБатькам загрожує штраф від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію