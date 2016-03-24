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На Волині дитина принесла пістолет у школу: подробиці інциденту

На Волині дитина принесла пістолет у школу: подробиці інциденту
У Рожищенський НВК №4 учень приніс пістолет.

В прес-службі ГУНП у Волинській області прокоментували цей випадок.

Нагадаємо, інцидент трапився у п'ятницю, 7 грудня.

«Пістолет пневматичний, він перебуває у вільному продажі, його може придбати будь-хто з повнолітніх», – розповіли у поліції.

Зазначили, що пістолет був не споряджений, без кульок і повітряного балона.

Поліцейські запросили батьків на профілактичну бесіду та склали адмінпротокол за частиною 1 статті 184. Йдеться про неналежне виконання батьками обов’язків щодо виховання дітей

Батькам загрожує штраф від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Фото – ілюстративне

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Теги: поліція, Рожище, пістолет, дитина
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