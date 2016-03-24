На Волині дитина принесла пістолет у школу: подробиці інциденту
Сьогодні, 16:22
У Рожищенський НВК №4 учень приніс пістолет.
В прес-службі ГУНП у Волинській області прокоментували цей випадок.
Нагадаємо, інцидент трапився у п'ятницю, 7 грудня.
«Пістолет пневматичний, він перебуває у вільному продажі, його може придбати будь-хто з повнолітніх», – розповіли у поліції.
Зазначили, що пістолет був не споряджений, без кульок і повітряного балона.
Поліцейські запросили батьків на профілактичну бесіду та склали адмінпротокол за частиною 1 статті 184. Йдеться про неналежне виконання батьками обов’язків щодо виховання дітей
Батькам загрожує штраф від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Фото – ілюстративне
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В прес-службі ГУНП у Волинській області прокоментували цей випадок.
Нагадаємо, інцидент трапився у п'ятницю, 7 грудня.
«Пістолет пневматичний, він перебуває у вільному продажі, його може придбати будь-хто з повнолітніх», – розповіли у поліції.
Зазначили, що пістолет був не споряджений, без кульок і повітряного балона.
Поліцейські запросили батьків на профілактичну бесіду та склали адмінпротокол за частиною 1 статті 184. Йдеться про неналежне виконання батьками обов’язків щодо виховання дітей
Батькам загрожує штраф від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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