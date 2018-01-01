Весільний кортеж по-поліськи на ретро фото
Сьогодні, 09:52
В одному із Інтернет архівів вдалось натрапити на цікаві світлини, які були зроблені фотографами під час весіль на Волинському Поліссі в 1950-1970-х роках.
В об’єктив фотокамер потрапили весільні кортежі, проте на фото ви не побачите дорогих авто, колись весілля в сільській місцевості проходили набагато скромніше. Якщо було одне авто чи автобус, то це вже було добре.
Часто гостей із одного села в друге перевозив не автобус, а грузовий автомобіль. Щасливі гості сиділи в кузові, для декого це була перша мандрівка в авто. Щось подібне можете побачити на представлених фото.
Весело було їхати в такому весільному авто влітку, коли теплий вітерець розвивав волосся і спека не так відчувалась, проте в осінню чи весняну пору по бездоріжжю було їхати не просто. Інколи така машина, набита гостями в новому святковому одязі могла загрузнути в багнах, тоді всі злазили з кузова і дружно її визволяли.
Не просто було в такому кортежі взимку, коли на вулиці було морозно. До слова такі кортежі по селах були поширені до кінця 1980-х років, пізніше в людей почали з’являтись легкові авто і грузові майже не використовували в весільних обрядах.
Тому фото з таких весільних кортежів для сучасної молоді є справжнім раритетом.
Джерело фото: http://archiwummuzykiwiejskiej.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
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В об’єктив фотокамер потрапили весільні кортежі, проте на фото ви не побачите дорогих авто, колись весілля в сільській місцевості проходили набагато скромніше. Якщо було одне авто чи автобус, то це вже було добре.
Часто гостей із одного села в друге перевозив не автобус, а грузовий автомобіль. Щасливі гості сиділи в кузові, для декого це була перша мандрівка в авто. Щось подібне можете побачити на представлених фото.
Весело було їхати в такому весільному авто влітку, коли теплий вітерець розвивав волосся і спека не так відчувалась, проте в осінню чи весняну пору по бездоріжжю було їхати не просто. Інколи така машина, набита гостями в новому святковому одязі могла загрузнути в багнах, тоді всі злазили з кузова і дружно її визволяли.
Не просто було в такому кортежі взимку, коли на вулиці було морозно. До слова такі кортежі по селах були поширені до кінця 1980-х років, пізніше в людей почали з’являтись легкові авто і грузові майже не використовували в весільних обрядах.
Тому фото з таких весільних кортежів для сучасної молоді є справжнім раритетом.
Джерело фото: http://archiwummuzykiwiejskiej.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
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