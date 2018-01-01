Чим розважатимуть гостей «Новорічної містерії у Луцькому замку»
Сьогодні, 18:25
З 21 години 31 грудня 2018 року до вечора 1 січня 2019 року лучани матимуть змогу відсвяткувати новий рік у замку, відвідавши фестиваль "Новорічна містерія у Луцькому замку 2019".
Організатори обіцяють створити справжню казку.
Що ж такого унікального можна буде побачити під час фестивалю? Відвідувачам замку вперше у місті Луцьку відкриються чудові виставки льодових скульптур та святкових ілюмінацій.
Сотні кілограм криги, сучасні ідеї, митці та майстри роботи із замерзлою водою! Величезні льодові скульптури будуть розміщені по території замку і створюватимуть надзвичайну святкову атмосферу... звісно, якщо природа не вирішить розтопити казку завчасно.
Однак жодна погода не стане на заваді отриманню насолоди від світлових інсталяцій. Найрізноманітніші гірлянди, ангелики, сніжинки, казкові герої, ялинки і олені - усе це буде відображено тисячами вогників та тішити око відвідувачів фестивалю "Новорічна містерія у Луцькому замку 2019".
"Досі вагаєтеся, чи йти у замок зустрічати Новий рік? Впевнені, ми вас ще здивуємо", - сміливо запевняють організатори.
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Організатори обіцяють створити справжню казку.
Що ж такого унікального можна буде побачити під час фестивалю? Відвідувачам замку вперше у місті Луцьку відкриються чудові виставки льодових скульптур та святкових ілюмінацій.
Сотні кілограм криги, сучасні ідеї, митці та майстри роботи із замерзлою водою! Величезні льодові скульптури будуть розміщені по території замку і створюватимуть надзвичайну святкову атмосферу... звісно, якщо природа не вирішить розтопити казку завчасно.
Однак жодна погода не стане на заваді отриманню насолоди від світлових інсталяцій. Найрізноманітніші гірлянди, ангелики, сніжинки, казкові герої, ялинки і олені - усе це буде відображено тисячами вогників та тішити око відвідувачів фестивалю "Новорічна містерія у Луцькому замку 2019".
"Досі вагаєтеся, чи йти у замок зустрічати Новий рік? Впевнені, ми вас ще здивуємо", - сміливо запевняють організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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