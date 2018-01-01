Чим розважатимуть гостей «Новорічної містерії у Луцькому замку»

З 21 години 31 грудня 2018 року до вечора 1 січня 2019 року лучани матимуть змогу відсвяткувати новий рік у замку, відвідавши фестиваль "Новорічна містерія у Луцькому замку 2019".Організатори обіцяють створити справжню казку.Що ж такого унікального можна буде побачити під час фестивалю? Відвідувачам замку вперше у місті Луцьку відкриються чудові виставки льодових скульптур та святкових ілюмінацій.Сотні кілограм криги, сучасні ідеї, митці та майстри роботи із замерзлою водою! Величезні льодові скульптури будуть розміщені по території замку і створюватимуть надзвичайну святкову атмосферу... звісно, якщо природа не вирішить розтопити казку завчасно.Однак жодна погода не стане на заваді отриманню насолоди від світлових інсталяцій. Найрізноманітніші гірлянди, ангелики, сніжинки, казкові герої, ялинки і олені - усе це буде відображено тисячами вогників та тішити око відвідувачів фестивалю "Новорічна містерія у Луцькому замку 2019"."Досі вагаєтеся, чи йти у замок зустрічати Новий рік? Впевнені, ми вас ще здивуємо", - сміливо запевняють організатори.