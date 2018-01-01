У Луцьку зіткнулися легковик та позашляховик
Сьогодні, 10:55
У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулися дві автівки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зазначають, що зіткнулися Таврія Славута та Audi Q7.
За попередньою інформацією, водій Таврії не дотримався безпечної відстані і спричинив зіткнення.
Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
На місці працює патрульна поліція.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зазначають, що зіткнулися Таврія Славута та Audi Q7.
За попередньою інформацією, водій Таврії не дотримався безпечної відстані і спричинив зіткнення.
Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
На місці працює патрульна поліція.
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