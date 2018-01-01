У Луцьку зіткнулися легковик та позашляховик





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Зазначають, що зіткнулися Таврія Славута та Audi Q7.



За попередньою інформацією, водій Таврії не дотримався безпечної відстані і спричинив зіткнення.



Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.



На місці працює патрульна поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулися дві автівки.Про цеповідомили очевидці події.Зазначають, що зіткнулися Таврія Славута та Audi Q7.За попередньою інформацією, водій Таврії не дотримався безпечної відстані і спричинив зіткнення.Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.На місці працює патрульна поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію