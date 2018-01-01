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У Нововолинську – критична ситуація з поширенням ВІЛ-інфекції

У Нововолинську – критична ситуація з поширенням ВІЛ-інфекції
У Нововолинську показники поширення ВІЛ-інфекції вдвічі перевищують загальноукраїнські.

Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.

Головний лікар КЗ «ВОЦПБ СНІД» Олена Макаренко розповіла, що в області – середній рівень поширюваності ВІЛ-інфекції серед областей України. Втім, майже вдвічі показник перевищений у Нововолинську, трохи менше – у Володимир-Волинському районі.

Ольга Макаренко повідомила, що загалом в області станом на 1 грудня виявили 5 385 осіб із ВІЛ-інфекцією. На обліку перебуває 2219 осіб, із них 38 дітей та 10 підлітків.

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Теги: Нововолинськ, ВІЛ-інфекція
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