У Нововолинську – критична ситуація з поширенням ВІЛ-інфекції
Сьогодні, 12:01
У Нововолинську показники поширення ВІЛ-інфекції вдвічі перевищують загальноукраїнські.
Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.
Головний лікар КЗ «ВОЦПБ СНІД» Олена Макаренко розповіла, що в області – середній рівень поширюваності ВІЛ-інфекції серед областей України. Втім, майже вдвічі показник перевищений у Нововолинську, трохи менше – у Володимир-Волинському районі.
Ольга Макаренко повідомила, що загалом в області станом на 1 грудня виявили 5 385 осіб із ВІЛ-інфекцією. На обліку перебуває 2219 осіб, із них 38 дітей та 10 підлітків.
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Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.
Головний лікар КЗ «ВОЦПБ СНІД» Олена Макаренко розповіла, що в області – середній рівень поширюваності ВІЛ-інфекції серед областей України. Втім, майже вдвічі показник перевищений у Нововолинську, трохи менше – у Володимир-Волинському районі.
Ольга Макаренко повідомила, що загалом в області станом на 1 грудня виявили 5 385 осіб із ВІЛ-інфекцією. На обліку перебуває 2219 осіб, із них 38 дітей та 10 підлітків.
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