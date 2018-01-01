У Нововолинську – критична ситуація з поширенням ВІЛ-інфекції

У Нововолинську показники поширення ВІЛ-інфекції вдвічі перевищують загальноукраїнські.Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.Головний лікар КЗ «ВОЦПБ СНІД»розповіла, що в області – середній рівень поширюваності ВІЛ-інфекції серед областей України. Втім, майже вдвічі показник перевищений у Нововолинську, трохи менше – у Володимир-Волинському районі.Ольга Макаренко повідомила, що загалом в області станом на 1 грудня виявили 5 385 осіб із ВІЛ-інфекцією. На обліку перебуває 2219 осіб, із них 38 дітей та 10 підлітків.