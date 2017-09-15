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Український бренд випустив серію милих екогорняток, щоб врятувати волинські ліси. ФОТО

Український бренд випустив серію милих екогорняток, щоб врятувати волинські ліси. ФОТО
Український бренд "Тут і тепер" випустив колекцію еко-горняток, аби допомогти відновити дубові та соснові ліси у Цуманській пущі, що на Волині.

Про це йдеться на сторінці бренду.

"Готовий перший тираж ЕКОЧАШОК. Тих, що так сподобались вам восени. Для маркетингу було б добре написати “Чашка, що рятує Планету! Купи 100 штук”. Тільки жоден посуд ще не врятував жодного навіть найменшого небесного тіла. А ці просто більш еко-дружні за аналогічні керамічні вироби. Ну і звісно в мільйон раз кращі за одноразові стаканчики, але ви в курсі", - йдеться у повідомленні.

Отже, що “такого” в цих екочашках? Виробник пояснює, вони згончарені вручну на механічному гончарному колі із місцевої сертифікованої глини.

Горнятка вкриті переробленими безсвинцевими глазурями, а випалені в енергофективній печі в один випал замість традиційних двох.

І чи не найголовніше - 10% від вартості піде на відновлення дубових і соснових лісів у Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща" у Волинській області.

А ще горнятка мають три ніжки і це мило.

Український бренд випустив серію милих екогорняток, щоб врятувати волинські ліси. ФОТО
Український бренд випустив серію милих екогорняток, щоб врятувати волинські ліси. ФОТО
Український бренд випустив серію милих екогорняток, щоб врятувати волинські ліси. ФОТО
Український бренд випустив серію милих екогорняток, щоб врятувати волинські ліси. ФОТО



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Теги: кераміка, посуд, екологія, краса, подарунок
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