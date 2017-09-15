Український бренд випустив серію милих екогорняток, щоб врятувати волинські ліси. ФОТО
Сьогодні, 16:52
Український бренд "Тут і тепер" випустив колекцію еко-горняток, аби допомогти відновити дубові та соснові ліси у Цуманській пущі, що на Волині.
Про це йдеться на сторінці бренду.
"Готовий перший тираж ЕКОЧАШОК. Тих, що так сподобались вам восени. Для маркетингу було б добре написати “Чашка, що рятує Планету! Купи 100 штук”. Тільки жоден посуд ще не врятував жодного навіть найменшого небесного тіла. А ці просто більш еко-дружні за аналогічні керамічні вироби. Ну і звісно в мільйон раз кращі за одноразові стаканчики, але ви в курсі", - йдеться у повідомленні.
Отже, що “такого” в цих екочашках? Виробник пояснює, вони згончарені вручну на механічному гончарному колі із місцевої сертифікованої глини.
Горнятка вкриті переробленими безсвинцевими глазурями, а випалені в енергофективній печі в один випал замість традиційних двох.
І чи не найголовніше - 10% від вартості піде на відновлення дубових і соснових лісів у Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща" у Волинській області.
А ще горнятка мають три ніжки і це мило.
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Про це йдеться на сторінці бренду.
"Готовий перший тираж ЕКОЧАШОК. Тих, що так сподобались вам восени. Для маркетингу було б добре написати “Чашка, що рятує Планету! Купи 100 штук”. Тільки жоден посуд ще не врятував жодного навіть найменшого небесного тіла. А ці просто більш еко-дружні за аналогічні керамічні вироби. Ну і звісно в мільйон раз кращі за одноразові стаканчики, але ви в курсі", - йдеться у повідомленні.
Отже, що “такого” в цих екочашках? Виробник пояснює, вони згончарені вручну на механічному гончарному колі із місцевої сертифікованої глини.
Горнятка вкриті переробленими безсвинцевими глазурями, а випалені в енергофективній печі в один випал замість традиційних двох.
І чи не найголовніше - 10% від вартості піде на відновлення дубових і соснових лісів у Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща" у Волинській області.
А ще горнятка мають три ніжки і це мило.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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