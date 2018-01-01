Помер хлопець, який був у комі після аварії на Волині

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На автодорозі Луцьк-Ковель легковик BMW 525 зіткнувся із вантажівкою Volvo. Пасажир легковика від отриманих травм впав у кому і помер у лікарні.
Про це написала Алла Буханкович на своїй сторінці у Facebook.
Як стало відомо, Валерій Якобчук після ДТП впав у кому.
У мережі розпочали збір коштів на лікування хлопцю, але вночі 18 грудня він помер.
Нагадаємо, ДТП трапилась 16 грудня.
Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою Volvo, під керуванням 43-річного жителя міста Мукачеве.
Внаслідок ДТП водій та 22-річний пасажир легковика отримали тілесні ушкодження. Пасажира госпіталізували у відділення реанімації.
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Про це написала Алла Буханкович на своїй сторінці у Facebook.
Як стало відомо, Валерій Якобчук після ДТП впав у кому.
У мережі розпочали збір коштів на лікування хлопцю, але вночі 18 грудня він помер.
Нагадаємо, ДТП трапилась 16 грудня.
Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою Volvo, під керуванням 43-річного жителя міста Мукачеве.
Внаслідок ДТП водій та 22-річний пасажир легковика отримали тілесні ушкодження. Пасажира госпіталізували у відділення реанімації.
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