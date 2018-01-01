Помер хлопець, який був у комі після аварії на Волині

На автодорозі Луцьк-Ковель легковик BMW 525 зіткнувся із вантажівкою Volvo. Пасажир легковика від отриманих травм впав у кому і помер у лікарні.Про це написалана своїй сторінці у Facebook.Як стало відомо,після ДТП впав у кому.У мережі розпочали збір коштів на лікування хлопцю, але вночі 18 грудня він помер.Нагадаємо,Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою Volvo, під керуванням 43-річного жителя міста Мукачеве.Внаслідок ДТП водій та 22-річний пасажир легковика отримали тілесні ушкодження. Пасажира госпіталізували у відділення реанімації.