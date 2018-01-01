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Помер хлопець, який був у комі після аварії на Волині

Помер хлопець, який був у комі після аварії на Волині
На автодорозі Луцьк-Ковель легковик BMW 525 зіткнувся із вантажівкою Volvo. Пасажир легковика від отриманих травм впав у кому і помер у лікарні.

Про це написала Алла Буханкович на своїй сторінці у Facebook.

Як стало відомо, Валерій Якобчук після ДТП впав у кому.

У мережі розпочали збір коштів на лікування хлопцю, але вночі 18 грудня він помер.

Нагадаємо, ДТП трапилась 16 грудня.

Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою Volvo, під керуванням 43-річного жителя міста Мукачеве.

Внаслідок ДТП водій та 22-річний пасажир легковика отримали тілесні ушкодження. Пасажира госпіталізували у відділення реанімації.

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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