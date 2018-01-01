У Польщі затримали українця з арсеналом зброї





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«Прокуратура у Поморському воєводстві в Польщі звинуватила громадянина України у незаконному володінні вогнепальною зброєю. На момент затримання у вересні цього року в автівці 47-річного чоловіка знайшли дев’ять пістолетів та майже 450 набоїв», - йдеться у повідомленні.



За даними Поморського відділу Національної прокуратури, зброя була знайдена у вересні цього року у Ґдині. Прикордонники зупинили для дорожньої перевірки Audi A8, за кермом якого був громадянин України, який вже декілька років живе у Польщі. В автомобілі було виявлено коробку з чотирма пістолетами Glock, чотирма пістолетами V. Bernardelli 68, одним пістолетом FEG з глушником та 446 набоями. Також в затриманого виявили п’ять мобільних телефонів, ще три виявили під час обшуку в його помешканні. За словами слідчих, вивчення рахунків показало численні з’єднання із іноземними номерами.



Українець не мав дозволу на зброю. Прокуратура звинуватила чоловіка у незаконному володінні пістолетами. Його також звинуватили у використанні перероблених посвідчень особи інших людей. За ці злочини йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Обвинувальний акт щодо 47-річного Рудольфа К. розглядатиме районний суд у Ґдині.



Слідству поки не вдалося з’ясувати, для чого саме Рудольфу К. були потрібні пістолети та набої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі затримали громадянина України, який володів вогнепальною зброєю, не маючи дозволів.Про це передає УНН з посиланням на Польське радіо.«Прокуратура у Поморському воєводстві в Польщі звинуватила громадянина України у незаконному володінні вогнепальною зброєю. На момент затримання у вересні цього року в автівці 47-річного чоловіка знайшли дев’ять пістолетів та майже 450 набоїв», - йдеться у повідомленні.За даними Поморського відділу Національної прокуратури, зброя була знайдена у вересні цього року у Ґдині. Прикордонники зупинили для дорожньої перевірки Audi A8, за кермом якого був громадянин України, який вже декілька років живе у Польщі. В автомобілі було виявлено коробку з чотирма пістолетами Glock, чотирма пістолетами V. Bernardelli 68, одним пістолетом FEG з глушником та 446 набоями. Також в затриманого виявили п’ять мобільних телефонів, ще три виявили під час обшуку в його помешканні. За словами слідчих, вивчення рахунків показало численні з’єднання із іноземними номерами.Українець не мав дозволу на зброю. Прокуратура звинуватила чоловіка у незаконному володінні пістолетами. Його також звинуватили у використанні перероблених посвідчень особи інших людей. За ці злочини йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Обвинувальний акт щодо 47-річного Рудольфа К. розглядатиме районний суд у Ґдині.Слідству поки не вдалося з’ясувати, для чого саме Рудольфу К. були потрібні пістолети та набої.

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