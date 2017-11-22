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Питання наразі не на часі, – Михаїл про перенесення дати Різдва

Питання наразі не на часі, – Михаїл про перенесення дати Різдва
Через створення в Україні Помісної Православної Церкви актуалізувалося питання перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

Своєю думкою з приводу цього поділився митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Про це йшлося під час прес-конференції Михаїла 18 грудня.
За словами владики, в Україні мали б святкувати Різдво 25 грудня. Але перенесення цієї дати може розділити суспільство. «Наразі питання перенесення дати святкування Різдва – не на часі», – сказав Михаїл.

«Відзначати Різдва Христового рекомендую, починаючи 25 грудня і завершуйте 7 січня. А, щоб не було непорозумінь, починайте піст 14 листопада і закінчуйте 24 грудня. Це питання ваше, це не я придумую. Я тільки законодавчому полі можу зафіксувати: за бажанням громади. Якщо люди прийдуть і скажуть: владико, ми хочемо святкувати Різдво 25 грудня. Я відслужу святкове богослужіння, поспіваємо колядки», – додав священнослужитель.

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Теги: Різдво, дата, Михаїл
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