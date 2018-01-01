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На Волині п'яний «шумахер» збив бабцю на велосипеді і залетів у кювет

На Волині п'яний «шумахер» збив бабцю на велосипеді і залетів у кювет
Біля селища Любешів п'яний водій збив велосипедиста і злетів у кювет.

Про це повідомили у Любешівському відділенні поліції.

14 грудня до Любешівського відділення поліції надійшло повідомлення, про те, що поблизу смт. Любешів на автодорозі Любешів-Дольськ водій автомобіля "Volkswagen" збив велосипедиста і злетів у кювет.

Виявилося, що 25-річний житель Любешівського району перебував за кермом автомобіля у стані алкогольного сп'яніння, будучи неуважним, не стежачи за дорожньою обстановкою та її змінами, наїхав на 74-річну жительку району.

Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до Любешівської ЦРЛ.

Відомості внесені до ЄРДР за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває досудове розслідування.

Фото ілюстративне

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Теги: ДТП, аварія
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Коментарі 1
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Ну з цим додіком і так все ясно, але як можна в таку погоду їхати велосипедом навіть молодій людині? Якісь самогубці?
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