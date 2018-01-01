На Волині п'яний «шумахер» збив бабцю на велосипеді і залетів у кювет

Біля селища Любешів п'яний водій збив велосипедиста і злетів у кювет.Про це повідомили у Любешівському відділенні поліції.14 грудня до Любешівського відділення поліції надійшло повідомлення, про те, що поблизу смт. Любешів на автодорозі Любешів-Дольськ водій автомобіля "Volkswagen" збив велосипедиста і злетів у кювет.Виявилося, що 25-річний житель Любешівського району перебував за кермом автомобіля у стані алкогольного сп'яніння, будучи неуважним, не стежачи за дорожньою обстановкою та її змінами, наїхав на 74-річну жительку району.Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до Любешівської ЦРЛ.Відомості внесені до ЄРДР за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває досудове розслідування.