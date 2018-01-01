Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині





Про це йдеться у матеріалах вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.



Нагадаємо, що уродженка села Острожець Млинівського району Рівненської області з січня по 13 серпня 2018 року



Жінка сплачувала орендну плату за квартиру та надавала її для здійснення розпусних дій. Зокрема, вона підшуковували осіб жіночої статі для забезпечення заняття їх проституцією та знаходила через розміщені в мережі інтернет оголошення клієнтів для надання їм послуг інтимного характеру.



Суд визнав її винною та призначив покарання у виді чотирьох з половиною років позбавлення волі, однак на підставі ст. 75,76 КК України звільнив її від призначеного покарання, якщо протягом двох років вона не вчинить нового злочину.



Як йдеться у матеріалах справи, зловмисниця має вищу освіту, є одруженою та має трьох малолітніх дітей. У час вчинення злочину, жінка перебувала у декретній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Раніше судимостей не мала.



З січня по серпень 2018 року вона, користуючись складним матеріальним становищем жінок, підштовхувала їх займатися проституцією. Сама ж була сутенеркою і забезпечувала їх місцем для зустрічі, контрацептивами та брала з клієнтів гроші за отримані ними сексуальні послуги.



Зокрема, йдеться про те, що завербувати сутенерці вдалося трьох жінок. Грошова винагорода за статеві стосунки з ними, вартувала чоловікам від 300 до понад тисячі гривень. Грошову винагороду за послуги жінка повністю або частково забирала собі.



Покарання сутенерці суд призначив, зважаючи на те, що обвинувачена повністю визнала свою вину, допомагала слідству, а також мала виключно позитивні характеристики за місцем проживання.



Фото ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сутенеркою з Рівненщини, яка на Волині підбурювала на проституцію жінок зі складним матеріальним становищем, виявилася мати трьох дітей, яка перебувала у декретній відпустці.Про це йдеться у матеріалах вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.Нагадаємо, що уродженка села Острожець Млинівського району Рівненської області з січня по 13 серпня 2018 року створила та утримувала місце розпусти , винайнявши квартиру на Волині.Жінка сплачувала орендну плату за квартиру та надавала її для здійснення розпусних дій. Зокрема, вона підшуковували осіб жіночої статі для забезпечення заняття їх проституцією та знаходила через розміщені в мережі інтернет оголошення клієнтів для надання їм послуг інтимного характеру.Суд визнав її винною та призначив покарання у виді чотирьох з половиною років позбавлення волі, однак на підставі ст. 75,76 КК України звільнив її від призначеного покарання, якщо протягом двох років вона не вчинить нового злочину.Як йдеться у матеріалах справи, зловмисниця має вищу освіту, є одруженою та має трьох малолітніх дітей. У час вчинення злочину, жінка перебувала у декретній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Раніше судимостей не мала.З січня по серпень 2018 року вона, користуючись складним матеріальним становищем жінок, підштовхувала їх займатися проституцією. Сама ж була сутенеркою і забезпечувала їх місцем для зустрічі, контрацептивами та брала з клієнтів гроші за отримані ними сексуальні послуги.Зокрема, йдеться про те, що завербувати сутенерці вдалося трьох жінок. Грошова винагорода за статеві стосунки з ними, вартувала чоловікам від 300 до понад тисячі гривень. Грошову винагороду за послуги жінка повністю або частково забирала собі.Покарання сутенерці суд призначив, зважаючи на те, що обвинувачена повністю визнала свою вину, допомагала слідству, а також мала виключно позитивні характеристики за місцем проживання.Фото ілюстративне

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