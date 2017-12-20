вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО

У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
На Театральному майдані міста засяяла головна ялинка обласного центру Волині.

Уже традиційно урочистості з цієї нагоди відбуваються у День святого Миколая, який вважається покровителем Луцька.

Цьогоріч дійство супроводжувала музично-розважальна програма з віршами, танцями, піснями та побажаннями.

Сам патрон міста святий Миколай з’явився до лучан у супроводі янголят, привітав діток та дорослих з майбутніми святами, побажав здоров’я та мирного неба над головою. А також пообіцяв і надалі охороняти наше місто від усього злого. Разом з янголятами він запалив вогні новорічної ялинки.

Привітали лучан зі святом представники духовенства, голова Волинської обласної адміністрації Олександр Савченко та секретар міської ради Григорій Пустовіт.

Голова ОДА висловив сподівання, що наступний рік видасться кращим за попередній та побажав лучанам не засмучуватися через дрібні невдачі.

«Зараз ми бажаємо миру у наших сім’ях, миру на фронті та миру у наших душах. Ми повинні радіти снігу, навіть, якщо влада його погано прибирає. Я бачу великі перспективи у тому, що наступний рік буде кращий. Хочу зустріти цей новий рік з вами і сподіваюся і надалі з вами працювати», – зауважив Олександр Савченко.

На завершення свята волинські пластуни передали лучанам Благодатний вогонь.

У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО

Фото - Катерина Приступа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ялинка, новий рік, миколая, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дах у школі під Луцьком обвалився через халатність скандального комунального підприємства
Сьогодні, 18:08
У Рівному хворий 26-річний чоловік побив лікаря і вистрибнув з 4-го поверху
Сьогодні, 18:01
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
Сьогодні, 17:53
У Луцьку «Замок Любарта» дасть концерт та презентує нову команду
Сьогодні, 17:46
Як працюватиме ПриватБанк на Волині у період новорічно-різдвяних свят*
Сьогодні, 17:39
Схожі новини
Новорічні ялинки України. ВІДЕО Новорічні ялинки України. ВІДЕО
02 січень, 15:05
«На колір і смак товариш не всяк», – посадовець про «головну» ялинку Луцька «На колір і смак товариш не всяк», – посадовець про «головну» ялинку Луцька
20 грудень, 2017, 14:32
Розповіли, в скільки волинянам обійдуться новорічні ялинки. ВІДЕО
19 грудень, 2017, 17:24
Ковельчан запрошують на святкове відкриття ялинки Ковельчан запрошують на святкове відкриття ялинки
19 грудень, 2017, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Промені» здійсниться мрія вуличного баяніста*
18 грудень, 13:33
 1
Дах у школі під Луцьком обвалився через халатність скандального комунального підприємства
Сьогодні, 18:08
 0
У Рівному хворий 26-річний чоловік побив лікаря і вистрибнув з 4-го поверху
Сьогодні, 18:01
 0
У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО
Сьогодні, 17:53
 0
У Луцьку «Замок Любарта» дасть концерт та презентує нову команду
Сьогодні, 17:46
 0
Медіа
відео
1/8