У Луцьку урочисто засвітили головну ялинку міста. ФОТО

На Театральному майдані міста засяяла головна ялинка обласного центру Волині.Уже традиційно урочистості з цієї нагоди відбуваються у День святого Миколая, який вважається покровителем Луцька.Цьогоріч дійство супроводжувала музично-розважальна програма з віршами, танцями, піснями та побажаннями.Сам патрон міста святий Миколай з’явився до лучан у супроводі янголят, привітав діток та дорослих з майбутніми святами, побажав здоров’я та мирного неба над головою. А також пообіцяв і надалі охороняти наше місто від усього злого. Разом з янголятами він запалив вогні новорічної ялинки.Привітали лучан зі святом представники духовенства, голова Волинської обласної адміністраціїта секретар міської радиГолова ОДА висловив сподівання, що наступний рік видасться кращим за попередній та побажав лучанам не засмучуватися через дрібні невдачі.«Зараз ми бажаємо миру у наших сім’ях, миру на фронті та миру у наших душах. Ми повинні радіти снігу, навіть, якщо влада його погано прибирає. Я бачу великі перспективи у тому, що наступний рік буде кращий. Хочу зустріти цей новий рік з вами і сподіваюся і надалі з вами працювати», – зауважив Олександр Савченко.На завершення свята волинські пластуни передали лучанам Благодатний вогонь.Фото -