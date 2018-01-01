Савченко розповів про порушення, виявлені на «Волиньторфі»

Аналіз діяльності державного підприємства «Волиньторф» виявив чималу кількість порушень у роботі цього підприємства.Про це розповів голова Волинської облдержадміністраціїпід час сесії облради.За словами очільника області, ситуація на підприємстві дійсно критична. З-поміж іншого, нещодавно стало відомо про те, що підприємство має чинні дозволи на земельні ділянки загальною площею 853,6 га та запаси торфу на 2018 рік – 456 тисяч тонн при видобутку 237 тисяч тонн у 2018-му.Більше того, є зауваження до тих умов, в яких змушені працювати люди на «Волиньторфі».«Перевірка технічної оснащеності виробничих потужностей свідчить про зношеність технологічного обладнання на 70-80%. Темні приміщення, відсутність гігієни праці, антисанітарія. Багато площ, де протерміновані подачі заявок аж на пів року! На багатьох ділянках самовільно знятий родючий верхніх шар грунту. Я вважаю, що причина цьому – недбальство зі сторони керівників ДП «Волиньторф» та їх вищих начальників, - висловився Савченко.Окрім того, під час виступу Савченко наголосив що підприємство не рекультивує землі та не відновлює родючість ґрунтів, де видобуто торф. А фінансовий аналіз виявив непрозорість у використанні бюджетних коштів.Так, зокрема, постачальники поставили ДП «Волиньторф» дизельного палива на 65 мільйонів. Утім, жодного тендера на «Прозорро» з цього приводу немає.«Деякі фірми, які купують торф, юридично не мають жодного працівника. Дехто спекулює на тому, що підприємство опалює садочки й школи. Тільки 20% торфопродукції (24 тис. тонн), але по ціні значно вищій, постачається комунальним закладам області, що легко замістити альтернативними видами палива. Бюджетні установи купують торф по ринковим цінам від 1000 гривень за тонну, а різні підприємливі фірми за пільговими цінами в середньому – 870 гривень за тонну торфу, як таке можливо?» - обурився Савченко.Незважаючи на такі факти, очільник ОДА наголосив, що його позиція незмінна: підприємство має працювати. Йому треба допомогти, а не закривати.Тож Савченко ініціює звільнення із займаних посад осіб, винних у тому стані речей, який наразі є на підприємстві.Зауважимо, що під час сесійного засідання 20 грудня депутати вирішили звернутися до Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції щодо критичної ситуації, яка склалася на державному підприємстві «Волиньторф», через загрозу припинення господарської діяльності. Окрім того, центральній виконавчій владі наголосять про недопустимість закриття підприємства.