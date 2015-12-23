Пластуни передали луцьким депутатам Вифлеємський вогонь
Сьогодні, 10:39
Скаутська організація «Пласт» передала міській владі Вифлеємський вогонь – символ любові та миру.
Передача відбулася у п’ятницю, 21 грудня, на пленарному засіданні сесії Луцької міської ради.
Зауважимо, що Вифлеємський вогонь скаути беруть на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, після чого передають його із рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого по всьому світу. Таким чином Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на світло тепла, миру та злагоди, яке мандрує із заходу на схід, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва Христового.
До України благодатний вогонь потрапляє з Польщі – українським пластунам його передає польська скаутська організація харцерів.
«Кожна свічка стає носієм Благодатного Вогню, навіть, якщо вона буде загашена. Ці свічки потрібно ставити у своїх домівках під час Святої вечері», – зауважив начальник департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик.
На завершення скаути нагадали, що, запалюючи свічки у своїх домівках, варто пам’ятати, що то й же вогник горить в українських родинах, об’єднуючи всію країну світлом любові миру і злагоди.
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Передача відбулася у п’ятницю, 21 грудня, на пленарному засіданні сесії Луцької міської ради.
Зауважимо, що Вифлеємський вогонь скаути беруть на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, після чого передають його із рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого по всьому світу. Таким чином Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на світло тепла, миру та злагоди, яке мандрує із заходу на схід, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва Христового.
До України благодатний вогонь потрапляє з Польщі – українським пластунам його передає польська скаутська організація харцерів.
«Кожна свічка стає носієм Благодатного Вогню, навіть, якщо вона буде загашена. Ці свічки потрібно ставити у своїх домівках під час Святої вечері», – зауважив начальник департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик.
На завершення скаути нагадали, що, запалюючи свічки у своїх домівках, варто пам’ятати, що то й же вогник горить в українських родинах, об’єднуючи всію країну світлом любові миру і злагоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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