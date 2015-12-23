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Пластуни передали луцьким депутатам Вифлеємський вогонь

Пластуни передали луцьким депутатам Вифлеємський вогонь
Скаутська організація «Пласт» передала міській владі Вифлеємський вогонь – символ любові та миру.

Передача відбулася у п’ятницю, 21 грудня, на пленарному засіданні сесії Луцької міської ради.

Зауважимо, що Вифлеємський вогонь скаути беруть на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, після чого передають його із рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого по всьому світу. Таким чином Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на світло тепла, миру та злагоди, яке мандрує із заходу на схід, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва Христового.

До України благодатний вогонь потрапляє з Польщі – українським пластунам його передає польська скаутська організація харцерів.

«Кожна свічка стає носієм Благодатного Вогню, навіть, якщо вона буде загашена. Ці свічки потрібно ставити у своїх домівках під час Святої вечері», – зауважив начальник департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик.

На завершення скаути нагадали, що, запалюючи свічки у своїх домівках, варто пам’ятати, що то й же вогник горить в українських родинах, об’єднуючи всію країну світлом любові миру і злагоди.

Пластуни передали луцьким депутатам Вифлеємський вогонь
Пластуни передали луцьким депутатам Вифлеємський вогонь
Пластуни передали луцьким депутатам Вифлеємський вогонь
Пластуни передали луцьким депутатам Вифлеємський вогонь

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Теги: Вифлеємський вогонь, Пласт, Луцькрада
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