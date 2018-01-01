Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:15
До Луцька з різдвяною програмою "White Christmas" завітали уже хороші знайомі волинян LeoBand Orchestra.
Музиканти зі Львова уже традиційно під Новий рік влаштовують тур містами України, аби поділитися казковою енергетикою з поціновувачами хорошої музики.
Послухати живе звучання оркестру та вокалістів можна було у п'ятницю, 21 грудня, в РЦ "Промінь".
Присутні могли відчути новорічний настрій та затишну атмосферу Різдва з оновленою програмою White Christmas.
Під час концерту звучали хіти Frank Sinatra - Let it snow, Jingle Bells; Elvis Presley - Blue Christmas; Andy Williams - It's The Most Wonderful Time Of The Year; Mariah Carey - All I want for Christmas is you; ABBA - Happy New Year; Wham! - Last Christmas; Chris Rea - Driving home for Christmas; Train - Shake Up Christmas; а також The Nutcracker, Carol of The Bells та інші святкові композиції.
Новорічні пісні звучали у виконанні солістів Павла Ільницького, Оксани Караїм та Ladies' TRIO.
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Музиканти зі Львова уже традиційно під Новий рік влаштовують тур містами України, аби поділитися казковою енергетикою з поціновувачами хорошої музики.
Послухати живе звучання оркестру та вокалістів можна було у п'ятницю, 21 грудня, в РЦ "Промінь".
Присутні могли відчути новорічний настрій та затишну атмосферу Різдва з оновленою програмою White Christmas.
Під час концерту звучали хіти Frank Sinatra - Let it snow, Jingle Bells; Elvis Presley - Blue Christmas; Andy Williams - It's The Most Wonderful Time Of The Year; Mariah Carey - All I want for Christmas is you; ABBA - Happy New Year; Wham! - Last Christmas; Chris Rea - Driving home for Christmas; Train - Shake Up Christmas; а також The Nutcracker, Carol of The Bells та інші святкові композиції.
Новорічні пісні звучали у виконанні солістів Павла Ільницького, Оксани Караїм та Ladies' TRIO.
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