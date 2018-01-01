вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ

Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
До Луцька з різдвяною програмою "White Christmas" завітали уже хороші знайомі волинян LeoBand Orchestra.

Музиканти зі Львова уже традиційно під Новий рік влаштовують тур містами України, аби поділитися казковою енергетикою з поціновувачами хорошої музики.

Послухати живе звучання оркестру та вокалістів можна було у п'ятницю, 21 грудня, в РЦ "Промінь".

Присутні могли відчути новорічний настрій та затишну атмосферу Різдва з оновленою програмою White Christmas.

Під час концерту звучали хіти Frank Sinatra - Let it snow, Jingle Bells; Elvis Presley - Blue Christmas; Andy Williams - It's The Most Wonderful Time Of The Year; Mariah Carey - All I want for Christmas is you; ABBA - Happy New Year; Wham! - Last Christmas; Chris Rea - Driving home for Christmas; Train - Shake Up Christmas; а також The Nutcracker, Carol of The Bells та інші святкові композиції.

Новорічні пісні звучали у виконанні солістів Павла Ільницького, Оксани Караїм та Ladies' TRIO.

Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Різдво, музика, Новий рік, Leoband
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські поліцейські відправили на арештмайданчик «сумнівні» автівки
Сьогодні, 12:58
Під Луцьком автомобіль врізався у снігову кучугуру та зазнав ушкоджень
Сьогодні, 12:39
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:15
У Луцьку на підстанції знайшли мертвого чоловіка
Сьогодні, 11:45
На Волині студент вимагав гроші у шестикласників, погрожуючи пістолетом
Сьогодні, 11:19
Схожі новини
У новорічну ніч в Луцьку працюватиме громадський транспорт У новорічну ніч в Луцьку працюватиме громадський транспорт
06 грудень, 18:00
Новорічні свята у Луцьку: куди піти та де розважитись Новорічні свята у Луцьку: куди піти та де розважитись
06 грудень, 15:40
Водохреще у Луцьку: опублікували графік богослужінь Водохреще у Луцьку: опублікували графік богослужінь
15 січень, 12:23
У Волинській ОДА щедрували журналісти У Волинській ОДА щедрували журналісти
15 січень, 11:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На кордоні Волині з Польщею – кілометрові черги
Сьогодні, 13:25
 0
Волинські поліцейські відправили на арештмайданчик «сумнівні» автівки
Сьогодні, 12:58
 0
Під Луцьком автомобіль врізався у снігову кучугуру та зазнав ушкоджень
Сьогодні, 12:39
 0
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:15
 0
У Луцьку на підстанції знайшли мертвого чоловіка
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8