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Сьогодні волиняни обиратимуть голів та депутатів дев'яти ОТГ на Волині

Сьогодні волиняни обиратимуть голів та депутатів дев'яти ОТГ на Волині
В неділю, 23 грудня, на Волині перші вибори голів і депутатів відбудуться у 9 ОТГ: Ківерцівській міській – 26 депутатів; Старовижівській селищній – 26 депутатів; Гіркополонківській, Липинській, Підгайцівській сільських – 26 депутатів; Тростянецькій, Гутоборовенській сільських – 22 депутати; Війницькій, Привітненській сільських – 14 депутатів.

Також у цей день відбудуться додаткові вибори депутатів у сільрадах, що приєднуються до ОТГ:

Морозовичівській, Старолішнянській (Поромівська ОТГ) – 10 депутатів; Колонській, Милятинській, Радовичівській (Павлівська ОТГ) – 8 депутатів; Кисилинській, Холопичівській (Затурцівська ОТГ) – 7 депутатів; Замшанівській (Забродівська ОТГ) – 5 депутатів; Хобултівській (Зимнівська ОТГ) – 4 депутати; Сильненській (Цуманська ОТГ) – 3 депутати; Машівській (Вишнівська ОТГ) – 2 депутати.

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Теги: вибори, ОТГ, громада
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