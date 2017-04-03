Сьогодні волиняни обиратимуть голів та депутатів дев'яти ОТГ на Волині
Сьогодні, 07:15
В неділю, 23 грудня, на Волині перші вибори голів і депутатів відбудуться у 9 ОТГ: Ківерцівській міській – 26 депутатів; Старовижівській селищній – 26 депутатів; Гіркополонківській, Липинській, Підгайцівській сільських – 26 депутатів; Тростянецькій, Гутоборовенській сільських – 22 депутати; Війницькій, Привітненській сільських – 14 депутатів.
Також у цей день відбудуться додаткові вибори депутатів у сільрадах, що приєднуються до ОТГ:
Морозовичівській, Старолішнянській (Поромівська ОТГ) – 10 депутатів; Колонській, Милятинській, Радовичівській (Павлівська ОТГ) – 8 депутатів; Кисилинській, Холопичівській (Затурцівська ОТГ) – 7 депутатів; Замшанівській (Забродівська ОТГ) – 5 депутатів; Хобултівській (Зимнівська ОТГ) – 4 депутати; Сильненській (Цуманська ОТГ) – 3 депутати; Машівській (Вишнівська ОТГ) – 2 депутати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також у цей день відбудуться додаткові вибори депутатів у сільрадах, що приєднуються до ОТГ:
Морозовичівській, Старолішнянській (Поромівська ОТГ) – 10 депутатів; Колонській, Милятинській, Радовичівській (Павлівська ОТГ) – 8 депутатів; Кисилинській, Холопичівській (Затурцівська ОТГ) – 7 депутатів; Замшанівській (Забродівська ОТГ) – 5 депутатів; Хобултівській (Зимнівська ОТГ) – 4 депутати; Сильненській (Цуманська ОТГ) – 3 депутати; Машівській (Вишнівська ОТГ) – 2 депутати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Сьогодні волиняни обиратимуть голів та депутатів дев'яти ОТГ на Волині
Сьогодні, 07:15
Як працюватимуть Нова пошта та Укрпошта на новорічні свята
Сьогодні, 06:39
«Працівники банку» видурили у волинянки 36 тисяч гривень
Сьогодні, 04:08
Унікальні ретросвітлини волинського села знайшли в Австрії. ФОТО
Сьогодні, 03:35