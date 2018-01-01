Луцький «Мотор» влаштував свято для родин військовослужбовців 204-ї Севастопольської бригади. ФОТО





Дитячий новорічний ранок для родин 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна провели у неділю, 23 грудня, на території Луцького ремонтного заводу «Мотор».



Варто зауважити, що потрапити на ДП «ЛРЗ «Мотор» журналістам не так просто, адже процес отримання дозволу на журналістський матеріал на об’єкті оборонного комплексу є тривалим. Проте, у рамках підготовки проекту про завод, Інформаційне агентство ВолиньPost має дозвіл на перебування журналістів на підприємстві. А відтак нам вдалося поспілкуватися з ініціаторами заходу та дізнатися, чому «Мотор» вирішив подбати не тільки про справність двигунів для луцьких військових льотчиків, а й влаштувати досить «не авіаційний», але дуже важливий для морально-психологічного стану військових захід.







Головний ініціатор заходу – директор ДП «ЛРЗ «Мотор» Володимир Маракулін– розповів, що працівники заводу, як ніхто інший, розуміють потреби та проблеми військових.Тому рада трудового колективу заводу та профспілкова організація зголосились прийняти у себе дітвору військових льотчиків, які перебазувались на Волинь із Криму.



Нагадаємо, що у вересні цього року, до міста Луцьк повернулися військові авіатори та літаки. Жителі міста Іван Бенера та Ян Пуцулай. Обох посмертно нагородили орденами «За мужність».



У серпні 2018 року відповідно до розпорядження Кабміну з метою нарощування протиповітряної оборони держави на північно-західному напрямку, військова частина повітряних сил ЗСУ – 204-а Севастопольська бригада тактичної авіації передислокувалася у місто Луцьк.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 77 років в небі: історія авіаційної частини, яка віднедавна дислокується у Луцьку.



«Свій до свого по своє», – так сказав про мету зустрічі сам Володимир Маракулін.







Директор «Мотору» розповідає, що працівники заводу чудово знають, які непрості завдання стоять кожного дня перед луцькими військовослужбовцями. Тому невеличке, але надзвичайно тепле і сімейне свято, допоможе сім’ям урізноманітнити своє дозвілля, відчути справжній дух різдвяних свят. Ну і, звісно ж, обговорити з охоронцями волинського неба подальші спільні дії.



«Хто краще нашого колективу знає потреби та проблеми військових? Знаємо, як непросто сьогодні командиру і особовому складу військової частини А0959. Знаємо також, які гідні люди поповнили ряди волинян. Діти – завжди найвразливіше в житті військових. Радість дітей – завжди гарний настрій і бойовий дух особового складу частини. З цього і розпочали.



Покажемо нашим гостям музей, який розташований у нас на території, поспілкуємось, познайомимось, поспіваємо та походимо навколо ялинки із новорічними персонажами. І головне, поміркуємо із командиром про те, де будемо більш корисні. Дитяче свято – це настрій і увага, але це, якщо говорити в тему заходу, – маленька сніжинка в сніговому заметі, у порівняні із тим, скільки невирішених завдань має перед собою керівний склад Севастопольської бригади», – зазначив Володимир Маракулін.







Самі ж військовослужбовці розповідають, що Волинь за досить короткий час встигла стати справжньою домівкою і для них, і для їхніх сімей. Тому авіатори кожного дня працюють над тим, аби небо над Волинню залишалося мирним.



Командир 204-ї Севастопольської бригади Ігор Кисельов зазначає, що співпраця з «Мотором» є важливою складовою у діяльності військових льотчиків, адже завод не тільки дає можливість літакам піднятися в небо, ремонтуючи їхні двигуни, а й допомагає порадами щодо їхнього обслуговування.







«У нас іде постійна консультація інженерно-авіаційного складу з інженерним складом, який є на заводі. Радимося щодо обслуговування авіаційної техніки, бо авіаційна техніка загалом і авіаційні двигуни зокрема мають багато нюансів під час їхнього обслуговування», – розповів Ігор Кисельов.



Також командир зауважив – військовослужбовці з родинами все більше звикають до нового дому, діти ходять у місцеві школи та садки, а Волинь продовжує причаровувати своїм історичним минулим, безліччю пам’яток та прекрасною природою.



«Особовий склад переїхав, проте, відповідно до сьогоднішнього стану у державі, ми також виконуємо завдання в інших містах на території України, тому дехто знаходиться зараз поза межами Луцька. Загалом у нас є 85 сімей і майже 70 дітей військовослужбовців. Процес адаптації родин ще триває, але загалом всі питання, які у нас були, ми вже вирішили. З деякими питаннями зверталися і до міської ради, і до голови Волинської обласної державної адміністрації, і ті питання, які у нас зараз є, поступово вирішуються. Взаємозв’язок у нас налагоджений, співпраця іде. І мушу сказати, що Волинь нам подобається. Коли я маю можливість, то не втрачаю момент, аби поїхати та подивитися на околиці – тут багато замків, багато цікавих культурних та історичних місцин», – поділився командир бригади.



На фото (зліва направо): Віталій Умриш, Ігор Кисельов, Володимир Маракулін, Юрій Сікачов



Окрім того, Ігор Кисельов відзначив – сподівається, що завдяки 204-й бригаді колись Волинь зможе прославитися, як авіаційна столиця України. Адже вона має для цього усе необхідне – першокласних льотчиків, що охороняють небо над головами волинян, та підприємство, яке за будь-яких обставин піднімає в небо мало не всі українські літаки.



«Я вірю і сподіваюся, що у Луцька велике авіаційне майбутнє. Тут стояв авіаційний полк, літали СУ-24, і лучани пригадають шум авіаційних двигунів, які було чутно тут до 2002 року. До того ж, тут є чудове підприємство, яке, до речі, обслуговує і ремонтує наші двигуни», – поділився сподіваннями Ігор Кисельов.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький ремонтний завод «Мотор» організував незабутнє свято для сімей 204-ї бригади тактичної авіації, яка кілька місяців тому передислокувалася до Луцька.Дитячий новорічний ранок для родин 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна провели у неділю, 23 грудня, на території Луцького ремонтного заводу «Мотор».Варто зауважити, що потрапити на ДП «ЛРЗ «Мотор» журналістам не так просто, адже процес отримання дозволу на журналістський матеріал на об’єкті оборонного комплексу є тривалим. Проте, у рамках підготовки проекту про завод,має дозвіл на перебування журналістів на підприємстві. А відтак нам вдалося поспілкуватися з ініціаторами заходу та дізнатися, чому «Мотор» вирішив подбати не тільки про справність двигунів для луцьких військових льотчиків, а й влаштувати досить «не авіаційний», але дуже важливий для морально-психологічного стану військових захід.Головний ініціатор заходу – директор ДП «ЛРЗ «Мотор»– розповів, що працівники заводу, як ніхто інший, розуміють потреби та проблеми військових.Тому рада трудового колективу заводу та профспілкова організація зголосились прийняти у себе дітвору військових льотчиків, які перебазувались на Волинь із Криму.Нагадаємо, що у вересні цього року, до міста Луцьк повернулися військові авіатори та літаки. Жителі міста зустрічали 204-у Севастопольську бригаду тактичної авіації та сподівалися, що Луцьк стане справжнім домом льотчиків, які свого часу не зрадили військову присягу та залишилися вірними народу України. Адже саме вони навесні 2014 року змушені були покинути свою домівку у Криму – російські військові захопили аеропорт Бельбек, а бригада після тривалої оборони передислокувалася до Миколаєва. З цього часу авіатори неодноразово за власним бажанням здійснювали польоти в зону АТО та виконували бойове завдання на передовій в містах Краматорськ та Авдіївка. За час участі в АТО героїчно загинуло двоє:та. Обох посмертно нагородили орденами «За мужність».У серпні 2018 року відповідно до розпорядження Кабміну з метою нарощування протиповітряної оборони держави на північно-західному напрямку, військова частина повітряних сил ЗСУ – 204-а Севастопольська бригада тактичної авіації передислокувалася у місто Луцьк.«Свій до свого по своє», – так сказав про мету зустрічі сам Володимир Маракулін.Директор «Мотору» розповідає, що працівники заводу чудово знають, які непрості завдання стоять кожного дня перед луцькими військовослужбовцями. Тому невеличке, але надзвичайно тепле і сімейне свято, допоможе сім’ям урізноманітнити своє дозвілля, відчути справжній дух різдвяних свят. Ну і, звісно ж, обговорити з охоронцями волинського неба подальші спільні дії.«Хто краще нашого колективу знає потреби та проблеми військових? Знаємо, як непросто сьогодні командиру і особовому складу військової частини А0959. Знаємо також, які гідні люди поповнили ряди волинян. Діти – завжди найвразливіше в житті військових. Радість дітей – завжди гарний настрій і бойовий дух особового складу частини. З цього і розпочали.Покажемо нашим гостям музей, який розташований у нас на території, поспілкуємось, познайомимось, поспіваємо та походимо навколо ялинки із новорічними персонажами. І головне, поміркуємо із командиром про те, де будемо більш корисні. Дитяче свято – це настрій і увага, але це, якщо говорити в тему заходу, – маленька сніжинка в сніговому заметі, у порівняні із тим, скільки невирішених завдань має перед собою керівний склад Севастопольської бригади», – зазначив Володимир Маракулін.Самі ж військовослужбовці розповідають, що Волинь за досить короткий час встигла стати справжньою домівкою і для них, і для їхніх сімей. Тому авіатори кожного дня працюють над тим, аби небо над Волинню залишалося мирним.Командир 204-ї Севастопольської бригадизазначає, що співпраця з «Мотором» є важливою складовою у діяльності військових льотчиків, адже завод не тільки дає можливість літакам піднятися в небо, ремонтуючи їхні двигуни, а й допомагає порадами щодо їхнього обслуговування.«У нас іде постійна консультація інженерно-авіаційного складу з інженерним складом, який є на заводі. Радимося щодо обслуговування авіаційної техніки, бо авіаційна техніка загалом і авіаційні двигуни зокрема мають багато нюансів під час їхнього обслуговування», – розповів Ігор Кисельов.Також командир зауважив – військовослужбовці з родинами все більше звикають до нового дому, діти ходять у місцеві школи та садки, а Волинь продовжує причаровувати своїм історичним минулим, безліччю пам’яток та прекрасною природою.«Особовий склад переїхав, проте, відповідно до сьогоднішнього стану у державі, ми також виконуємо завдання в інших містах на території України, тому дехто знаходиться зараз поза межами Луцька. Загалом у нас є 85 сімей і майже 70 дітей військовослужбовців. Процес адаптації родин ще триває, але загалом всі питання, які у нас були, ми вже вирішили. З деякими питаннями зверталися і до міської ради, і до голови Волинської обласної державної адміністрації, і ті питання, які у нас зараз є, поступово вирішуються. Взаємозв’язок у нас налагоджений, співпраця іде. І мушу сказати, що Волинь нам подобається. Коли я маю можливість, то не втрачаю момент, аби поїхати та подивитися на околиці – тут багато замків, багато цікавих культурних та історичних місцин», – поділився командир бригади.Окрім того, Ігор Кисельов відзначив – сподівається, що завдяки 204-й бригаді колись Волинь зможе прославитися, як авіаційна столиця України. Адже вона має для цього усе необхідне – першокласних льотчиків, що охороняють небо над головами волинян, та підприємство, яке за будь-яких обставин піднімає в небо мало не всі українські літаки.«Я вірю і сподіваюся, що у Луцька велике авіаційне майбутнє. Тут стояв авіаційний полк, літали СУ-24, і лучани пригадають шум авіаційних двигунів, які було чутно тут до 2002 року. До того ж, тут є чудове підприємство, яке, до речі, обслуговує і ремонтує наші двигуни», – поділився сподіваннями Ігор Кисельов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію