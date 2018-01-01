Як юні волиняни колядували у Європі. ФОТО





Майже пів сотні дітей із трьох колективів Луцька, а це вокальний ансамбль «Співаночка» Луцької музичної школи №1, колективи «Перлинка» та «Радість» Палацу учнівської молоді подорожують Австрією та Угорщиною.



24 грудня вони побували на святковому богослужінні в українському храмі святого Михаїла, що у Будапешті. У дні католицького Різдва колядки звучали для представників української громади.



Волинські діти також колядували на вулицях європейських міст.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дні католицього Різдва луцькі школярі колядують у Відні та Будапешті.Майже пів сотні дітей із трьох колективів Луцька, а це вокальний ансамбль «Співаночка» Луцької музичної школи №1, колективи «Перлинка» та «Радість» Палацу учнівської молоді подорожують Австрією та Угорщиною.24 грудня вони побували на святковому богослужінні в українському храмі святого Михаїла, що у Будапешті. У дні католицького Різдва колядки звучали для представників української громади.Волинські діти також колядували на вулицях європейських міст.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію