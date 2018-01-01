Як юні волиняни колядували у Європі. ФОТО
Сьогодні, 20:49
У дні католицього Різдва луцькі школярі колядують у Відні та Будапешті.
Майже пів сотні дітей із трьох колективів Луцька, а це вокальний ансамбль «Співаночка» Луцької музичної школи №1, колективи «Перлинка» та «Радість» Палацу учнівської молоді подорожують Австрією та Угорщиною.
24 грудня вони побували на святковому богослужінні в українському храмі святого Михаїла, що у Будапешті. У дні католицького Різдва колядки звучали для представників української громади.
Волинські діти також колядували на вулицях європейських міст.
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Майже пів сотні дітей із трьох колективів Луцька, а це вокальний ансамбль «Співаночка» Луцької музичної школи №1, колективи «Перлинка» та «Радість» Палацу учнівської молоді подорожують Австрією та Угорщиною.
24 грудня вони побували на святковому богослужінні в українському храмі святого Михаїла, що у Будапешті. У дні католицького Різдва колядки звучали для представників української громади.
Волинські діти також колядували на вулицях європейських міст.
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