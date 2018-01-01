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Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО

Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
Незабаром українці святкуватимуть новорічно-різдвяні свята і вже розпочали активну підготовку до них: складають меню, підбирають вбрання, прикрашають оселю, готують подарунки рідним та близьким.

Незмінним атрибутом святкувань, який додає радісного настрою, є ялинка чи сосна, котру господарі вбирають у різнобарвні кулі та яскраві вогники. Один із головних критеріїв вибору новорічного деревця – ціна.

Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося, скільки доведеться викласти з гаманця за ялинку чи сосну на Центральному ринку Луцька.

Маленькі збиті з гілок ялинки на дерев’яній підставці вартують 30 гривень, дещо вищі – від 50 до 100 гривень. Така ж сосна «влетить» від 50 гривень до 250 гривень залежно від висоти та пишності деревця.
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО

Продають на ринку й готові віночки з гілок ялинки. Коштує такий новорічний декор приблизно 50 гривень. Маленькі шишки на ньому – бонус для покупців.
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО

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Ціна ж на зрубані ялинки та сосни коливається від 60-100 гривень до 350-400 гривень. Наприклад, за новорічне деревце трохи вище метра доведеться викласти 120 гривень, за двометрове – 150-180 гривень, майже триметрове – 300-350 гривень.
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО

Щоправда, не всі ялинки та сосни мали спеціальні бирки, які свідчать про те, що дерева не зрубані без відповідного дозволу десь у лісі.
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО

Варто зауважити, що лише у Волинському лісовому селекційно-насіннєвому центрі, що у Гаразджі, під новорічні дерева заклали 3 гектари плантацій. Спочатку працівники центру заготовлюють насіння ялини та сосни з шишок, які попередньо висушують. Навесні ж його висівають у розсадниках, а згодом пророщення висаджують на плантаціях, де й дозрівають деревця
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО


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Теги: ялинки, сосни, Новий рік, ринок, Луцьк, від і до, вибір редактора
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