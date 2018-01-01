Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Незабаром українці святкуватимуть новорічно-різдвяні свята і вже розпочали активну підготовку до них: складають меню, підбирають вбрання, прикрашають оселю, готують подарунки рідним та близьким.
Незмінним атрибутом святкувань, який додає радісного настрою, є ялинка чи сосна, котру господарі вбирають у різнобарвні кулі та яскраві вогники. Один із головних критеріїв вибору новорічного деревця – ціна.
Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося, скільки доведеться викласти з гаманця за ялинку чи сосну на Центральному ринку Луцька.
Маленькі збиті з гілок ялинки на дерев’яній підставці вартують 30 гривень, дещо вищі – від 50 до 100 гривень. Така ж сосна «влетить» від 50 гривень до 250 гривень залежно від висоти та пишності деревця.
Продають на ринку й готові віночки з гілок ялинки. Коштує такий новорічний декор приблизно 50 гривень. Маленькі шишки на ньому – бонус для покупців.
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Ціна ж на зрубані ялинки та сосни коливається від 60-100 гривень до 350-400 гривень. Наприклад, за новорічне деревце трохи вище метра доведеться викласти 120 гривень, за двометрове – 150-180 гривень, майже триметрове – 300-350 гривень.
Щоправда, не всі ялинки та сосни мали спеціальні бирки, які свідчать про те, що дерева не зрубані без відповідного дозволу десь у лісі.
Варто зауважити, що лише у Волинському лісовому селекційно-насіннєвому центрі, що у Гаразджі, під новорічні дерева заклали 3 гектари плантацій. Спочатку працівники центру заготовлюють насіння ялини та сосни з шишок, які попередньо висушують. Навесні ж його висівають у розсадниках, а згодом пророщення висаджують на плантаціях, де й дозрівають деревця
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Незмінним атрибутом святкувань, який додає радісного настрою, є ялинка чи сосна, котру господарі вбирають у різнобарвні кулі та яскраві вогники. Один із головних критеріїв вибору новорічного деревця – ціна.
Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося, скільки доведеться викласти з гаманця за ялинку чи сосну на Центральному ринку Луцька.
Маленькі збиті з гілок ялинки на дерев’яній підставці вартують 30 гривень, дещо вищі – від 50 до 100 гривень. Така ж сосна «влетить» від 50 гривень до 250 гривень залежно від висоти та пишності деревця.
Продають на ринку й готові віночки з гілок ялинки. Коштує такий новорічний декор приблизно 50 гривень. Маленькі шишки на ньому – бонус для покупців.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинські лісівники виростили 150 тисяч новорічних красунь
Ціна ж на зрубані ялинки та сосни коливається від 60-100 гривень до 350-400 гривень. Наприклад, за новорічне деревце трохи вище метра доведеться викласти 120 гривень, за двометрове – 150-180 гривень, майже триметрове – 300-350 гривень.
Щоправда, не всі ялинки та сосни мали спеціальні бирки, які свідчать про те, що дерева не зрубані без відповідного дозволу десь у лісі.
Варто зауважити, що лише у Волинському лісовому селекційно-насіннєвому центрі, що у Гаразджі, під новорічні дерева заклали 3 гектари плантацій. Спочатку працівники центру заготовлюють насіння ялини та сосни з шишок, які попередньо висушують. Навесні ж його висівають у розсадниках, а згодом пророщення висаджують на плантаціях, де й дозрівають деревця
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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