У Луцьку закрили популярний ресторан
Сьогодні, 12:39
Перед новорічними святами у Луцьку закрили популярний ресторан японської кухні.
На 5-му поверсі ЦУМу зачинили заклад відомої мережі «СУШИЯ», - пише Таблоїд Волині.
Із ресторану уже встигли забрати меблі та декор, а менеджери з доставки не приймають замовлення у лучан, хоча пояснень, що ж трапилося і чи працюватиме заклад надалі не дають.
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На 5-му поверсі ЦУМу зачинили заклад відомої мережі «СУШИЯ», - пише Таблоїд Волині.
Із ресторану уже встигли забрати меблі та декор, а менеджери з доставки не приймають замовлення у лучан, хоча пояснень, що ж трапилося і чи працюватиме заклад надалі не дають.
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Коментарі 2
Слова "популярний" і "закрили" викликають когнітивний дисонанс...
Жахливий заклад, давно пора.
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