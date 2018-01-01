У Луцьку закрили популярний ресторан





На 5-му поверсі ЦУМу зачинили заклад відомої мережі «СУШИЯ», - пише



Із ресторану уже встигли забрати меблі та декор, а менеджери з доставки не приймають замовлення у лучан, хоча пояснень, що ж трапилося і чи працюватиме заклад надалі не дають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед новорічними святами у Луцьку закрили популярний ресторан японської кухні.На 5-му поверсі ЦУМу зачинили заклад відомої мережі «СУШИЯ», - пише Таблоїд Волині Із ресторану уже встигли забрати меблі та декор, а менеджери з доставки не приймають замовлення у лучан, хоча пояснень, що ж трапилося і чи працюватиме заклад надалі не дають.

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