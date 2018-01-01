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У Луцьку закрили популярний ресторан

У Луцьку закрили популярний ресторан
Перед новорічними святами у Луцьку закрили популярний ресторан японської кухні.

На 5-му поверсі ЦУМу зачинили заклад відомої мережі «СУШИЯ», - пише Таблоїд Волині.

Із ресторану уже встигли забрати меблі та декор, а менеджери з доставки не приймають замовлення у лучан, хоча пояснень, що ж трапилося і чи працюватиме заклад надалі не дають.


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Теги: СУШИЯ, ресторан, заклад
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Коментарі 2
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Слова "популярний" і "закрили" викликають когнітивний дисонанс...
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Жахливий заклад, давно пора.
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