У луцькому ТРЦ спрацювала пожежна сигналізація через вихлопні гази авто
Сьогодні, 16:03
У ТРЦ «ПортCity» спрацювала пожежна сигналізація через понаднормові викиди вихлопних газів у одного із автомобілів на паркінгу.
Про це повідомили у прес-службі ТРЦ.
Інцидент трапився 28 грудня о 14:50.
У ТРЦ спрацювала пожежна сигналізація, сигнал оповіщення та система протипожежного захисту, а саме відбулося спрацювання димового датчику, систем димовидалення та оповіщення.
Через це зупинилися ліфти, траволатори, ескалатори, спрацювали протипожежні двері у паркінгу та протипожежні штори у ліфтовому холі паркінгу.
Зазначили, що протягом 30 хвилин відновлять роботу ТРЦ «ПортCity» у звичайному режимі.
«Ця ситуація сталася у наслідок того, що один із відвідувачів комплексу перебувши на власному автомобілі з єврономерами, при виїзді з паркінгу авто мало понаднормові викиди вихлопних газів. Водій покинув місце пригоди», – йдеться у повідомленні.
«Ми дбаємо про безпеку наших відвідувачів! Просимо вибачення за незручності!» – пишуть у прес-службі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ТРЦ.
Інцидент трапився 28 грудня о 14:50.
У ТРЦ спрацювала пожежна сигналізація, сигнал оповіщення та система протипожежного захисту, а саме відбулося спрацювання димового датчику, систем димовидалення та оповіщення.
Через це зупинилися ліфти, траволатори, ескалатори, спрацювали протипожежні двері у паркінгу та протипожежні штори у ліфтовому холі паркінгу.
Зазначили, що протягом 30 хвилин відновлять роботу ТРЦ «ПортCity» у звичайному режимі.
«Ця ситуація сталася у наслідок того, що один із відвідувачів комплексу перебувши на власному автомобілі з єврономерами, при виїзді з паркінгу авто мало понаднормові викиди вихлопних газів. Водій покинув місце пригоди», – йдеться у повідомленні.
«Ми дбаємо про безпеку наших відвідувачів! Просимо вибачення за незручності!» – пишуть у прес-службі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Скажіть мені, де в Порт Сіті є траволатори?
Хотів пУлішук самим розумним здатись але не вийшло...траволатор встановлений навпроти головного входу на спуск до парковки....
Останні новини
У луцькому ТРЦ спрацювала пожежна сигналізація через вихлопні гази авто
Сьогодні, 16:03
Жінку, яка втопила двох власних дітей в озері, визнали неосудною
Сьогодні, 15:33