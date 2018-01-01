У луцькому ТРЦ спрацювала пожежна сигналізація через вихлопні гази авто

У ТРЦ «ПортCity» спрацювала пожежна сигналізація через понаднормові викиди вихлопних газів у одного із автомобілів на паркінгу.Про це повідомили у прес-службі ТРЦ.Інцидент трапився 28 грудня о 14:50.У ТРЦ спрацювала пожежна сигналізація, сигнал оповіщення та система протипожежного захисту, а саме відбулося спрацювання димового датчику, систем димовидалення та оповіщення.Через це зупинилися ліфти, траволатори, ескалатори, спрацювали протипожежні двері у паркінгу та протипожежні штори у ліфтовому холі паркінгу.Зазначили, що протягом 30 хвилин відновлять роботу ТРЦ «ПортCity» у звичайному режимі.«Ця ситуація сталася у наслідок того, що один із відвідувачів комплексу перебувши на власному автомобілі з єврономерами, при виїзді з паркінгу авто мало понаднормові викиди вихлопних газів. Водій покинув місце пригоди», – йдеться у повідомленні.«Ми дбаємо про безпеку наших відвідувачів! Просимо вибачення за незручності!» – пишуть у прес-службі.