На Волині зник 40-річний чоловік
Сьогодні, 18:53
На Волині розшукують 40-річного мешканця села Холопичі Локачинського району.
Так, шукають Лисюка Олександра Петровича 09.06.1978р.н, жителя с.Холопичі Локачинського району, який 21.12.2018 близько 9:30 залишив місце свого проживання і досі додому не повернувся, - повідомили у Локачинському ВП Горохівського ВП ГУНП У Волинській області.
21 грудня приблизно о 9.45 сідав на зупинці с. Холопичі Локачинського району у маршрутне таксі сполученням "Луцьк -Нововолинськ" і поїхав у напрямку Володимира-Волинського.
Був одягнений у чорну спортивна шапка, світлу куртку, чорні брюки та коричневі черевики.
Особливі прикмети: на лівій брові "жировик", заїкання при розмові.
Всім, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного, прохання повідомити ініціатора розшуку: смт. Локачі вул. Миру 1, Локачинське відділення поліції. Телефони:ч/ч 0337421295,0977950719,0997544494-СКП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, шукають Лисюка Олександра Петровича 09.06.1978р.н, жителя с.Холопичі Локачинського району, який 21.12.2018 близько 9:30 залишив місце свого проживання і досі додому не повернувся, - повідомили у Локачинському ВП Горохівського ВП ГУНП У Волинській області.
21 грудня приблизно о 9.45 сідав на зупинці с. Холопичі Локачинського району у маршрутне таксі сполученням "Луцьк -Нововолинськ" і поїхав у напрямку Володимира-Волинського.
Був одягнений у чорну спортивна шапка, світлу куртку, чорні брюки та коричневі черевики.
Особливі прикмети: на лівій брові "жировик", заїкання при розмові.
Всім, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного, прохання повідомити ініціатора розшуку: смт. Локачі вул. Миру 1, Локачинське відділення поліції. Телефони:ч/ч 0337421295,0977950719,0997544494-СКП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Оголосили склад журі у нацвідборі на Євробачення 2019
Сьогодні, 19:31
У Луцьку влаштують «халявну» екскурсію зимовим містом
Сьогодні, 19:15
На Волині зник 40-річний чоловік
Сьогодні, 18:53
Рівень безробіття на Волині знизився, – статистика
Сьогодні, 18:45
У луцькому ПУМі влаштували свято для діток важкої долі
Сьогодні, 18:31