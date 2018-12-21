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На Волині зник 40-річний чоловік

На Волині зник 40-річний чоловік
На Волині розшукують 40-річного мешканця села Холопичі Локачинського району.

Так, шукають Лисюка Олександра Петровича 09.06.1978р.н, жителя с.Холопичі Локачинського району, який 21.12.2018 близько 9:30 залишив місце свого проживання і досі додому не повернувся, - повідомили у Локачинському ВП Горохівського ВП ГУНП У Волинській області.

21 грудня приблизно о 9.45 сідав на зупинці с. Холопичі Локачинського району у маршрутне таксі сполученням "Луцьк -Нововолинськ" і поїхав у напрямку Володимира-Волинського.

Був одягнений у чорну спортивна шапка, світлу куртку, чорні брюки та коричневі черевики.

Особливі прикмети: на лівій брові "жировик", заїкання при розмові.

Всім, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного, прохання повідомити ініціатора розшуку: смт. Локачі вул. Миру 1, Локачинське відділення поліції. Телефони:ч/ч 0337421295,0977950719,0997544494-СКП.

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Теги: розшук, Волинь
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