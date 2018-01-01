Уряд звільнив гендиректора Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення з Волині
Сьогодні, 13:10
Уряд звільнив волинянина Петра Семерея з посади гендиректора Концерну РРТ.
Тимчасово виконуючим обов'язки гендиректора концерну строком на один місяць Кабінет міністрів призначив Сергія Мікрюкова.
Відповідне розпорядження прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана розмістили на Урядовому порталі.
"Звільнити Семерея Петра Івановича з посади генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення 27 грудня 2018 р. у зв’язку із закінченням строку дії контракту", - йдеться у розпорядженні.
Довідково:
Семерей очолював Концерн РРТ з кінця грудня 2017 року. До того він працював генеральним директором приватного оператора телекомунікацій з Луцька ТОВ «Телемережі України», співвласником якого він є (володіє 40% компанії, а власницею решти 60% компанії є Світлана Шахова).
Ця компанія на початку 2017 року побудувала телевежу в селищі Чонгар Херсонської області для організації мовлення на Крим, за що 16 листопада 2017 року Петро Семерей був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
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Тимчасово виконуючим обов'язки гендиректора концерну строком на один місяць Кабінет міністрів призначив Сергія Мікрюкова.
Відповідне розпорядження прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана розмістили на Урядовому порталі.
"Звільнити Семерея Петра Івановича з посади генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення 27 грудня 2018 р. у зв’язку із закінченням строку дії контракту", - йдеться у розпорядженні.
Довідково:
Семерей очолював Концерн РРТ з кінця грудня 2017 року. До того він працював генеральним директором приватного оператора телекомунікацій з Луцька ТОВ «Телемережі України», співвласником якого він є (володіє 40% компанії, а власницею решти 60% компанії є Світлана Шахова).
Ця компанія на початку 2017 року побудувала телевежу в селищі Чонгар Херсонської області для організації мовлення на Крим, за що 16 листопада 2017 року Петро Семерей був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
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