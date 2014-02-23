Прихожани волинського храму приєдналися до ПЦУ, попри залякування судом і незгоду священика
Сьогодні, 12:59
90% прихожан церкви у селі Красноволя Маневицького району проголосували за перехід до Православної Церкви України.
Про це інформаційному агентству ВолиньPost розповів голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.
Нагадаємо, що серед прихожан церкви з села Красноволя та Погулянка зібрали підписи щодо переходу до Православної церкви України. Близько 90% селян підписалося за таку ініціативу і хотіли оприлюднити ці протоколи після отримання Томосу. Проте, у неділю, 30 грудня, у церкві почали збиратися представники УПЦ МП, які виступали проти переходу громади, тому підписи жителів вирішили оприлюднити раніше.
За словами голови РДА, на збори приїхали священики УПЦ МП з сусідніх сіл та переконували прихожан не переходити до ПЦУ, оскільки вважають перехід незаконним, а також обіцяли громаді «зустріч у суді». Проти переходу виступив і настоятель місцевого храму.
Проте більшість селян проголосували за перехід до Православної церкви України, своє волевиявлення селяни зафіксували документально.
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Про це інформаційному агентству ВолиньPost розповів голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.
Нагадаємо, що серед прихожан церкви з села Красноволя та Погулянка зібрали підписи щодо переходу до Православної церкви України. Близько 90% селян підписалося за таку ініціативу і хотіли оприлюднити ці протоколи після отримання Томосу. Проте, у неділю, 30 грудня, у церкві почали збиратися представники УПЦ МП, які виступали проти переходу громади, тому підписи жителів вирішили оприлюднити раніше.
За словами голови РДА, на збори приїхали священики УПЦ МП з сусідніх сіл та переконували прихожан не переходити до ПЦУ, оскільки вважають перехід незаконним, а також обіцяли громаді «зустріч у суді». Проти переходу виступив і настоятель місцевого храму.
Проте більшість селян проголосували за перехід до Православної церкви України, своє волевиявлення селяни зафіксували документально.
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