Прихожани волинського храму приєдналися до ПЦУ, попри залякування судом і незгоду священика





Про це інформаційному агентству ВолиньPost розповів голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.



Нагадаємо, що серед прихожан церкви з села Красноволя та Погулянка



За словами голови РДА, на збори приїхали священики УПЦ МП з сусідніх сіл та переконували прихожан не переходити до ПЦУ, оскільки вважають перехід незаконним, а також обіцяли громаді «зустріч у суді». Проти переходу виступив і настоятель місцевого храму.



Проте більшість селян проголосували за перехід до Православної церкви України, своє волевиявлення селяни зафіксували документально.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 90% прихожан церкви у селі Красноволя Маневицького району проголосували за перехід до Православної Церкви України.Про церозповів голова Маневицької райдержадміністраціїНагадаємо, що серед прихожан церкви з села Красноволя та Погулянка зібрали підписи щодо переходу до Православної церкви України. Близько 90% селян підписалося за таку ініціативу і хотіли оприлюднити ці протоколи після отримання Томосу. Проте, у неділю, 30 грудня, у церкві почали збиратися представники УПЦ МП, які виступали проти переходу громади, тому підписи жителів вирішили оприлюднити раніше.За словами голови РДА, на збори приїхали священики УПЦ МП з сусідніх сіл та переконували прихожан не переходити до ПЦУ, оскільки вважають перехід незаконним, а також обіцяли громаді «зустріч у суді». Проти переходу виступив і настоятель місцевого храму.Проте більшість селян проголосували за перехід до Православної церкви України, своє волевиявлення селяни зафіксували документально.

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