Лучанин на смерть збив дівчину і втік: подробиці аварії
Сьогодні, 13:40
У селі Тарасове Луцького району 18-річний лучанин на смерть збив дівчину.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у поліції Волині.
Нагадаємо, у селі поблизу Луцька водій на смерть збив дівчину і втік.
Аварія сталася вночі 1 січня близько 02:00. Автомобіль наїхав на 19-річну жительку Луцька й залишив місце пригоди. Потерпіла померла на місці ДТП.
Співробітники Луцького районного відділення поліції оперативно встановили транспортний засіб та особу водія. Попередньо з'ясували, що летальну аварію скоїв 18-річний житель Луцька на автомобілі Volkswagen. Водій не був у стані алкогольного сп'яніння.
Транспортний засіб вилучили й помістили на арештмайданчик. У ході досудового розслідування встановлять усі обставини смертельної автопригоди.
Поліція Волині розпочала кримінальне провадження за фактом летальної ДТП у селі Тарасове Луцького району. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у поліції Волині.
Нагадаємо, у селі поблизу Луцька водій на смерть збив дівчину і втік.
Аварія сталася вночі 1 січня близько 02:00. Автомобіль наїхав на 19-річну жительку Луцька й залишив місце пригоди. Потерпіла померла на місці ДТП.
Співробітники Луцького районного відділення поліції оперативно встановили транспортний засіб та особу водія. Попередньо з'ясували, що летальну аварію скоїв 18-річний житель Луцька на автомобілі Volkswagen. Водій не був у стані алкогольного сп'яніння.
Транспортний засіб вилучили й помістили на арештмайданчик. У ході досудового розслідування встановлять усі обставини смертельної автопригоди.
Поліція Волині розпочала кримінальне провадження за фактом летальної ДТП у селі Тарасове Луцького району. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Поліціянти спрацювали! Молодці!
Крім кримінальної відповідальності водія,який однозначно перевищував швидкість і є винуватцем трагедії,повинен нести відповідальність перед громадою,матір‘ю потерпілої,яка кричала більше трьох годин у Новорічну ніч,голова Заборольської ОТГ Боярський Валерій Федорович,до якого ми,мешканці села,неодноразово зверталися з заявами та електронними петиціями про будівництво тротуарів,освітлення та встановлення обмежувачів руху на вул.Набережній у селі Тарасове.Він нам сказав,що ця дорога-це підпорядкування області,але ж це територія ОТГ,головою якої він є.Він неспроможний вирішувати найпріоритетніші питання,пов‘язані з ЖИТТЯМ людей,адже він вважає,що «дерибан» землі і «розпилювання» вмісту корита,до якого рило приклеїлося,є важливішими питаннями
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