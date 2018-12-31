Лучанин на смерть збив дівчину і втік: подробиці аварії





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у поліції Волині.



Нагадаємо, у селі поблизу Луцька



Аварія сталася вночі 1 січня близько 02:00. Автомобіль наїхав на 19-річну жительку Луцька й залишив місце пригоди. Потерпіла померла на місці ДТП.



Співробітники Луцького районного відділення поліції оперативно встановили транспортний засіб та особу водія. Попередньо з'ясували, що летальну аварію скоїв 18-річний житель Луцька на автомобілі Volkswagen. Водій не був у стані алкогольного сп'яніння.



Транспортний засіб вилучили й помістили на арештмайданчик. У ході досудового розслідування встановлять усі обставини смертельної автопригоди.



Поліція Волині розпочала кримінальне провадження за фактом летальної ДТП у селі Тарасове Луцького району. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.





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