У кафе на Волині поскандалили чоловік з дружиною, пару заспокоювала поліція





1 січня майже о 20:00 у кафе «Базилік» виникла конфліктна ситуація за участю одного з відвідувачів. На місце інциденту викликали правоохоронців, - інформує



Як повідомляють в поліції, у кафе сталася сварка між чоловіком і дружиною. Ситуацію прокоментував заступник начальника Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук:



“Приїхав чоловік, який посварився зі своєю дружиною. Дружина його працює в “Базиліку”. Під час конфлікту (сімейного, тому що він конфліктував тільки зі своєю дружиною) розбив один бокал. При приїзді правоохоронців (під’їхали з охорони, ГРПП та резервної слідчо-оперативної групи) адміністратор повідомила, що ніяких претензій стосовно даного конфлікту ні до кого немає, оскільки за розбитий бокал гроші компенсувала дружина цього чоловіка, який конфліктував. З її слів було встановлено, що конфлікт був короткотривалим, тому громадський порядок не порушено. Шкода була погашена. Претензій вона ні до кого немає. Відео відмовилися надавати. Машин поліцейський ніхто не трощив. Коли конфліктуючий розвертався своїм авто, з необережності зачепив бордюр”, – інформує Сергій Галащук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську в кафе посварилися чоловік з дружиною.1 січня майже о 20:00 у кафе «Базилік» виникла конфліктна ситуація за участю одного з відвідувачів. На місце інциденту викликали правоохоронців, - інформує Буг Як повідомляють в поліції, у кафе сталася сварка між чоловіком і дружиною. Ситуацію прокоментував заступник начальника Нововолинського відділення поліції“Приїхав чоловік, який посварився зі своєю дружиною. Дружина його працює в “Базиліку”. Під час конфлікту (сімейного, тому що він конфліктував тільки зі своєю дружиною) розбив один бокал. При приїзді правоохоронців (під’їхали з охорони, ГРПП та резервної слідчо-оперативної групи) адміністратор повідомила, що ніяких претензій стосовно даного конфлікту ні до кого немає, оскільки за розбитий бокал гроші компенсувала дружина цього чоловіка, який конфліктував. З її слів було встановлено, що конфлікт був короткотривалим, тому громадський порядок не порушено. Шкода була погашена. Претензій вона ні до кого немає. Відео відмовилися надавати. Машин поліцейський ніхто не трощив. Коли конфліктуючий розвертався своїм авто, з необережності зачепив бордюр”, – інформує Сергій Галащук.

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