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На Волині через ожеледицю перевернулася фура. ФОТО

На Волині через ожеледицю перевернулася фура. ФОТО
На Волині поблизу Колодяжного в кювет перевернулася фура.

Про це у спільноті "Автоандони Луцька" повідомив користувач Сергій Кантовський.

"Країна дурнів, або чому Іван не перехреститися, поки грім не вдарить!!! Наші гроші безбожно крадуть, авто злітають у кювети потрапляють у ДТП, дорога скло!!! Ніхто нічого не чистить!!! Будьте обережні за кермом, вас чекають вдома!" - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ніхто з людей в аварії не постраждав. На місці працює поліція.

На Волині через ожеледицю перевернулася фура. ФОТО
На Волині через ожеледицю перевернулася фура. ФОТО
На Волині через ожеледицю перевернулася фура. ФОТО
На Волині через ожеледицю перевернулася фура. ФОТО
На Волині через ожеледицю перевернулася фура. ФОТО
На Волині через ожеледицю перевернулася фура. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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Коментарі 1
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"раптове погіршення погодних умов, про що попереджади синоптики"....бракує слів, одні емоціі
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