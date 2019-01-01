На Волині через ожеледицю перевернулася фура. ФОТО

На Волині поблизу Колодяжного в кювет перевернулася фура.Про це у спільноті "Автоандони Луцька" повідомив користувач"Країна дурнів, або чому Іван не перехреститися, поки грім не вдарить!!! Наші гроші безбожно крадуть, авто злітають у кювети потрапляють у ДТП, дорога скло!!! Ніхто нічого не чистить!!! Будьте обережні за кермом, вас чекають вдома!" - йдеться у повідомленні.За попередньою інформацією, ніхто з людей в аварії не постраждав. На місці працює поліція.