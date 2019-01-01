На Волині через ожеледицю перевернулася фура. ФОТО
Сьогодні, 11:28
На Волині поблизу Колодяжного в кювет перевернулася фура.
Про це у спільноті "Автоандони Луцька" повідомив користувач Сергій Кантовський.
"Країна дурнів, або чому Іван не перехреститися, поки грім не вдарить!!! Наші гроші безбожно крадуть, авто злітають у кювети потрапляють у ДТП, дорога скло!!! Ніхто нічого не чистить!!! Будьте обережні за кермом, вас чекають вдома!" - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, ніхто з людей в аварії не постраждав. На місці працює поліція.
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Про це у спільноті "Автоандони Луцька" повідомив користувач Сергій Кантовський.
"Країна дурнів, або чому Іван не перехреститися, поки грім не вдарить!!! Наші гроші безбожно крадуть, авто злітають у кювети потрапляють у ДТП, дорога скло!!! Ніхто нічого не чистить!!! Будьте обережні за кермом, вас чекають вдома!" - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, ніхто з людей в аварії не постраждав. На місці працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
"раптове погіршення погодних умов, про що попереджади синоптики"....бракує слів, одні емоціі
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