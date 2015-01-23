«Будемо рубати штучні ополонки», - волинські лісівники рятують лебедів, що залишились зимувати на озері





Інформує прес-служба



– Ця природна оаза – улюблене місце диких звірів і птахів, – розповідає заступник директора ДП «Прибузьке ЛГ» Володимир Захарко.



– Серед них трапляється чимало червонокнижних. Цікаво, що цей край настільки прихильний до пернатих, що деякі з них залишаються тут зимувати.



Так сталося і цьогоріч. На озері Згоранське Велике, яке знаходиться в акваторії діяльності Крушинецького лісництва названого лісогосподарства, на зимівлю залишились лебеді та лиски звичайні.



Січень, що прийшов зі снігом і морозами, поставивши пернатих на межу виживання. З цього фото видно, що лебеді, які у звичних умовах можуть дати доброго прочухана лискам, тут тримаються дружною єдиною родиною, ніби зігріваючи один одного.



Допомогти птахам намагаються і працівники державного лісогосподарства. Вони відслідковують процес зимівлі та проводять підгодівлю птахів.



Головний лісничий ДП «Прибузьке ЛГ» Юрій Демих та інженер лісових культур цього ж лісогосподарства Наталя Трофимук підгодовують птахів

– Незамерзлою залишилася зовсім незначна частина водойми, – зазначає головний лісничий ДП «Прибузьке ЛГ» Юрій Демих. – Втримати її птахам буде непросто. Ми готові прорубати штучні ополонки.



Окрім морозів, життю пернатих можуть загрожувати і бродячі собаки, адже місце зимівлі птахів – неподалік села. Тож лісівникам доведеться приймати додаткові заходи із захисту водоплавних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території ДП «Прибузьке ЛГ» (Любомльський р-н) знаходиться ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Згоранські озера». Він створений указом Президента України у 1998 році. Його площа – 496,1 га.Інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ – Ця природна оаза – улюблене місце диких звірів і птахів, – розповідає заступник директора ДП «Прибузьке ЛГ»– Серед них трапляється чимало червонокнижних. Цікаво, що цей край настільки прихильний до пернатих, що деякі з них залишаються тут зимувати.Так сталося і цьогоріч. На озері Згоранське Велике, яке знаходиться в акваторії діяльності Крушинецького лісництва названого лісогосподарства, на зимівлю залишились лебеді та лиски звичайні.Січень, що прийшов зі снігом і морозами, поставивши пернатих на межу виживання. З цього фото видно, що лебеді, які у звичних умовах можуть дати доброго прочухана лискам, тут тримаються дружною єдиною родиною, ніби зігріваючи один одного.Допомогти птахам намагаються і працівники державного лісогосподарства. Вони відслідковують процес зимівлі та проводять підгодівлю птахів.– Незамерзлою залишилася зовсім незначна частина водойми, – зазначає головний лісничий ДП «Прибузьке ЛГ». – Втримати її птахам буде непросто. Ми готові прорубати штучні ополонки.Окрім морозів, життю пернатих можуть загрожувати і бродячі собаки, адже місце зимівлі птахів – неподалік села. Тож лісівникам доведеться приймати додаткові заходи із захисту водоплавних.

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