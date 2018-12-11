Продаж наркотиків через інтернет у Луцьку організовують люди з інших міст
Сьогодні, 12:30
У Луцьку розповіли, як боротимуться з масовою рекламою наркотиків у місті та чи можливо покарати винних.
Про це йшлося у середу, 9 січня, під час наради у Луцькраді.
Начальник управління протидії наркозлочинності ГУНП в області Володимир Костанюк розповів, що у Луцьку провели нараду щодо протидії рекламі наркотиків у місті.
«Ми вирішили, що всі підприємства, установи та організації будуть реагувати на рекламу та замальовувати її. Ми це питання ставимо на постійний контроль, аби не проводити якісь одноразові акції та не перекладати обов’язки», - зауважив він.
Володимир Костанюк відзначив, що сайти з рекламою наркотиків розташовані не в України, тож їх не можна закрити.
«Наприклад, через «Телеграм» немає ніякої співпраці, бо його розробник – це країна-агресор. Я б звертав увагу не на блокування сайтів, бо їх можна створювати знову і знову, а на виявлення осіб, які використовуючи ці технічні ресурси, починають збувати наркотики. Як правило, люди, що проживають у Луцьку, цим не займаються. Це люди з інших міст. Як правило, домени сайтів зареєстровані у США», - сказав посадовець.
Посадовець повідомив, що за написи з рекламою наркотиків на стінах будинків грозить лише штраф, проте за їх розповсюдження – «кримінал».
«Як правило, той хто пише напис на стіні, той і є закладчик. Це не відбувається у великих масштабах. Це десь 20 осіб. Ми розуміємо, через які інтернет-ресурси у Луцьку можна купити наркотики і ми відпрацьовуємо певні механізми, аби отримати інформацію про причетних осіб. Це проблема не лише поліції, адже всі ми чиїсь батьки та діти Ми повинні спільними зусиллями працювати над подоланням цієї проблеми», - закликав Костанюк.
Торік у Ковелі затримали групу з 3 осіб, які збували наркотики через інтернет. Також у 2018 році виявили 10 людей, які закладали наркотики у певних місцях. Загалом за рік відкрили 18 кримінальних проваджень стосовно осіб, які причетні до збуту наркотичних речовин у мережі.
Начальник управління протидії наркозлочинності ГУНП в області попросив повідомляти правоохоронців про факти розповсюдження реклами наркотиків у Луцьку та надавати відео, якщо камери зафіксували такі порушення.
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Про це йшлося у середу, 9 січня, під час наради у Луцькраді.
Начальник управління протидії наркозлочинності ГУНП в області Володимир Костанюк розповів, що у Луцьку провели нараду щодо протидії рекламі наркотиків у місті.
«Ми вирішили, що всі підприємства, установи та організації будуть реагувати на рекламу та замальовувати її. Ми це питання ставимо на постійний контроль, аби не проводити якісь одноразові акції та не перекладати обов’язки», - зауважив він.
Володимир Костанюк відзначив, що сайти з рекламою наркотиків розташовані не в України, тож їх не можна закрити.
«Наприклад, через «Телеграм» немає ніякої співпраці, бо його розробник – це країна-агресор. Я б звертав увагу не на блокування сайтів, бо їх можна створювати знову і знову, а на виявлення осіб, які використовуючи ці технічні ресурси, починають збувати наркотики. Як правило, люди, що проживають у Луцьку, цим не займаються. Це люди з інших міст. Як правило, домени сайтів зареєстровані у США», - сказав посадовець.
Посадовець повідомив, що за написи з рекламою наркотиків на стінах будинків грозить лише штраф, проте за їх розповсюдження – «кримінал».
«Як правило, той хто пише напис на стіні, той і є закладчик. Це не відбувається у великих масштабах. Це десь 20 осіб. Ми розуміємо, через які інтернет-ресурси у Луцьку можна купити наркотики і ми відпрацьовуємо певні механізми, аби отримати інформацію про причетних осіб. Це проблема не лише поліції, адже всі ми чиїсь батьки та діти Ми повинні спільними зусиллями працювати над подоланням цієї проблеми», - закликав Костанюк.
Торік у Ковелі затримали групу з 3 осіб, які збували наркотики через інтернет. Також у 2018 році виявили 10 людей, які закладали наркотики у певних місцях. Загалом за рік відкрили 18 кримінальних проваджень стосовно осіб, які причетні до збуту наркотичних речовин у мережі.
Начальник управління протидії наркозлочинності ГУНП в області попросив повідомляти правоохоронців про факти розповсюдження реклами наркотиків у Луцьку та надавати відео, якщо камери зафіксували такі порушення.
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