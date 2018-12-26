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Волинські семінаристи влаштували різдвяний флешмоб у «ПортСіті». ФОТО. ВІДЕО

Волинські семінаристи влаштували різдвяний флешмоб у «ПортСіті». ФОТО. ВІДЕО
Студенти Волинської духовної семінарії оригінально привітали лучан та гостей міста з Новим роком та Різдвом Христовим.

Разом зі своїми викладачами кілька десятків семінаристів виконали дві колядки у холі торгово-розважального комплексу «ПортСіті».

«Ми хотіли підтримати дух народу в такий нелегкий час, підняти людям настрій, привітати зі святами та прославити Бога», - розповіли викладач семінарії Михайло.

Студенти додають, що у світі - це поширене явище, коли такі співочі флешмоби влаштовують у великих торгових чи розважальних центрах. Тож вирішили зробити такий різдвяний сюрприз і лучанам.



У свою чергу відвідувачі ТРЦ "ПортСіті" радо зустріли колядників, фотографували їх та знімали виступ на телефони, а по завершенню подякували семінаристам.
Волинські семінаристи влаштували різдвяний флешмоб у «ПортСіті». ФОТО. ВІДЕО

Волинські семінаристи влаштували різдвяний флешмоб у «ПортСіті». ФОТО. ВІДЕО

Волинські семінаристи влаштували різдвяний флешмоб у «ПортСіті». ФОТО. ВІДЕО


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Теги: семінаристи, колядка, флешмоб, ПортСіті
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