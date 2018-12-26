Волинські семінаристи влаштували різдвяний флешмоб у «ПортСіті». ФОТО. ВІДЕО

Студенти Волинської духовної семінарії оригінально привітали лучан та гостей міста з Новим роком та Різдвом Христовим.Разом зі своїми викладачами кілька десятків семінаристів виконали дві колядки у холі торгово-розважального комплексу «ПортСіті».«Ми хотіли підтримати дух народу в такий нелегкий час, підняти людям настрій, привітати зі святами та прославити Бога», - розповіли викладач семінарії Михайло.Студенти додають, що у світі - це поширене явище, коли такі співочі флешмоби влаштовують у великих торгових чи розважальних центрах. Тож вирішили зробити такий різдвяний сюрприз і лучанам.У свою чергу відвідувачі ТРЦ "ПортСіті" радо зустріли колядників, фотографували їх та знімали виступ на телефони, а по завершенню подякували семінаристам.