Волинські семінаристи влаштували різдвяний флешмоб у «ПортСіті». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 22:17
Студенти Волинської духовної семінарії оригінально привітали лучан та гостей міста з Новим роком та Різдвом Христовим.
Разом зі своїми викладачами кілька десятків семінаристів виконали дві колядки у холі торгово-розважального комплексу «ПортСіті».
«Ми хотіли підтримати дух народу в такий нелегкий час, підняти людям настрій, привітати зі святами та прославити Бога», - розповіли викладач семінарії Михайло.
Студенти додають, що у світі - це поширене явище, коли такі співочі флешмоби влаштовують у великих торгових чи розважальних центрах. Тож вирішили зробити такий різдвяний сюрприз і лучанам.
У свою чергу відвідувачі ТРЦ "ПортСіті" радо зустріли колядників, фотографували їх та знімали виступ на телефони, а по завершенню подякували семінаристам.
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Разом зі своїми викладачами кілька десятків семінаристів виконали дві колядки у холі торгово-розважального комплексу «ПортСіті».
«Ми хотіли підтримати дух народу в такий нелегкий час, підняти людям настрій, привітати зі святами та прославити Бога», - розповіли викладач семінарії Михайло.
Студенти додають, що у світі - це поширене явище, коли такі співочі флешмоби влаштовують у великих торгових чи розважальних центрах. Тож вирішили зробити такий різдвяний сюрприз і лучанам.
У свою чергу відвідувачі ТРЦ "ПортСіті" радо зустріли колядників, фотографували їх та знімали виступ на телефони, а по завершенню подякували семінаристам.
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Коментарі 1
Супер! Молодці!
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