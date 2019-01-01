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В Україні до ПЦУ вже перейшли понад 60 парафій

В Україні до ПЦУ вже перейшли понад 60 парафій
До помісної Православної церкви України (ПЦУ) наразі перейшла вже 61 парафія по всій Україні.

Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ПЦУ.

Так, до новоствореної Православної церкви перейшли 2 кафедральні собори (Спасо-Преображенський собор у м. Вінниця і Миколаєво-Успенський собор у Коломиї).

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Крім того, до складу помісної церкви також увійшли 59 парафіяльних храмів. Лідером цього процесу наразі є Вінницька область, де про перехід оголосили вже 21 парафія. В Хмельницькій області таких храмів 8, у Львівській – 6, по 5 - в Черкаській і Волинській.

Нагадаємо, Вінниччина займає перше місце в Україні за кількістю парафій, які приєдналися до нової Православної церкви України. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час богослужіння за нагоди отримання Томосу про автокефалію у Вінниці.


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Теги: ПЦУ, церква, перехід
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