В Україні до ПЦУ вже перейшли понад 60 парафій

До помісної Православної церкви України (ПЦУ) наразі перейшла вже 61 парафія по всій Україні.Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ПЦУ.Так, до новоствореної Православної церкви перейшли 2 кафедральні собори (Спасо-Преображенський собор у м. Вінниця і Миколаєво-Успенський собор у Коломиї).Крім того, до складу помісної церкви також увійшли 59 парафіяльних храмів. Лідером цього процесу наразі є Вінницька область, де про перехід оголосили вже 21 парафія. В Хмельницькій області таких храмів 8, у Львівській – 6, по 5 - в Черкаській і Волинській.Нагадаємо, Вінниччина займає перше місце в Україні за кількістю парафій, які приєдналися до нової Православної церкви України. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час богослужіння за нагоди отримання Томосу про автокефалію у Вінниці.