На луцькій вулиці – величезна «тягучка». ФОТО
Сьогодні, 08:39
У Луцьку на вулиці Задворецькій – затор.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
З їхніх слів, така ситуація склалася через непосипані дороги. Машини буксують на місці і не можуть виїхати, чим спричиняють затор.
Проїзд вулицею ускладнений.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
З їхніх слів, така ситуація склалася через непосипані дороги. Машини буксують на місці і не можуть виїхати, чим спричиняють затор.
Проїзд вулицею ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Укроп рулить
Коли вже розженуть той комунтранс? Толку ніякого - тільки розмови...
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