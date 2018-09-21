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На луцькій вулиці – величезна «тягучка». ФОТО

На луцькій вулиці – величезна «тягучка». ФОТО
У Луцьку на вулиці Задворецькій – затор.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

З їхніх слів, така ситуація склалася через непосипані дороги. Машини буксують на місці і не можуть виїхати, чим спричиняють затор.

Проїзд вулицею ускладнений.
На луцькій вулиці – величезна «тягучка». ФОТО
На луцькій вулиці – величезна «тягучка». ФОТО
На луцькій вулиці – величезна «тягучка». ФОТО

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Теги: затор, Луцьк, Задворецька
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