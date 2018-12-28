Хлопця з Волині, який понад місяць тому не повернувся з дискотеки, так і не знайшли

На Волині досі тривають пошуки уродженця села Житані Володимир-Волинського району 19-річного, який ще 8 грудня пішов на дискотеку у бар «Влада», що у селі Селець, і не повернувся.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Прикмети зниклого: зріст 175 см, середньої статури, волосся темне. Був одягнений у куртку темно-синього кольору, сині джинси, синю спортивну шапку з білими смугами, взутий у чорні зимові черевики. При собі мав 100 гривень та мобільний телефон.У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування Олександра, прохання повідомити за номерами: 093 194 17 95 або 102.