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Хлопця з Волині, який понад місяць тому не повернувся з дискотеки, так і не знайшли

Хлопця з Волині, який понад місяць тому не повернувся з дискотеки, так і не знайшли
На Волині досі тривають пошуки уродженця села Житані Володимир-Волинського району 19-річного Олександра Володимировича Примака, який ще 8 грудня пішов на дискотеку у бар «Влада», що у селі Селець, і не повернувся.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Прикмети зниклого: зріст 175 см, середньої статури, волосся темне. Був одягнений у куртку темно-синього кольору, сині джинси, синю спортивну шапку з білими смугами, взутий у чорні зимові черевики. При собі мав 100 гривень та мобільний телефон.

У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування Олександра, прохання повідомити за номерами: 093 194 17 95 або 102.

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Теги: розшук, Олександр Примак, Волинь
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