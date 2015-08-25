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Співак з Луцька виступатиме на програмі «Караоке на майдані»

Співак з Луцька виступатиме на програмі «Караоке на майдані»
Адам Горбатюк із Луцька співатиме разом з українськими зірками на концерті до 20-річчя "Караоке на майдані".

Телегрі України "Караоке на майдані" виповнюється 20 років. Перший епізод "гри для тих, хто любить спів" з'явився на телеекранах 17 січня 1999 року з її автором та незмінним ведучим Ігорем Кондратюком.

Цієї неділі, 20 січня, на телеканалі СТБ вийде святковий випуск до 20-річчя найнароднішої передачі "Караоке на майдані".

Ігор Кондратюк не здає позицій і щоразу вигадує чим здивувати глядачів. Винятком не стане і святкова передача. Заспівати у святковому ефірі програми "Караоке на майдані" прийшло дуже багато зіркових учасників караоке різних років: ALYOSHA, Тарас Тополя (АнтиТіла), Наталія Валевська, Віка (НеАнгели), гурт AVIATOR, Яна Соломко, Маша Собко, Олександр Скічко, Міла Нітіч, Павло Табаков, Петро Дмитриченко, Адам Горбатюк та інші.

Всі ці артисти свого часу брали участь у "Караоке на майдані".

Довідково: Адам Горбатюк, переможень програми "Караоке на майдані", фіналіст "Шанс", учасник гурту ВІА "Ватра Львів", учасник АТО, заслужений артист України.
Співак з Луцька виступатиме на програмі «Караоке на майдані»
Співак з Луцька виступатиме на програмі «Караоке на майдані»

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Теги: співак, лучанин, караоке, Адам Горбатюк
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