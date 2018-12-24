У Луцьку судили чоловіка, який вкрав возик з «Нової лінії»
Сьогодні, 16:23
У Луцьку чоловікові присудили 850 гривень штрафу за те, що вкрав возик для транспортування товарів з гіпермаркету «Нова лінія», що на вулиці Шевченка.
Такий вирок виніс днями Луцький міськрайонний суд.
З матеріалів справи відомо, що чоловік – уродженець села Боголюби і працює водієм одного з приватних підприємств.
Укінці 2018 року чоловік викрав возик для транспортування товарів з автостоянки «Нової лінії». Його вартість оцінили у майже 1600 гривень.
Згодом, щоправда, чоловік відшкодував підприємству вартість вкраденого. А суд зобов’язав його ще й заплатити 850 гривень штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Такий вирок виніс днями Луцький міськрайонний суд.
З матеріалів справи відомо, що чоловік – уродженець села Боголюби і працює водієм одного з приватних підприємств.
Укінці 2018 року чоловік викрав возик для транспортування товарів з автостоянки «Нової лінії». Його вартість оцінили у майже 1600 гривень.
Згодом, щоправда, чоловік відшкодував підприємству вартість вкраденого. А суд зобов’язав його ще й заплатити 850 гривень штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У волинській лікарні відкрили оновлене терапевтичне відділення
Сьогодні, 16:30
На Рівненщині від кору помер молодий чоловік
Сьогодні, 16:29
У Луцьку судили чоловіка, який вкрав возик з «Нової лінії»
Сьогодні, 16:23
Волинські правоохоронці викрили корупційну схему у ДАБІ
Сьогодні, 16:19
Волиняни потрапили «на гачок» шахраїв
Сьогодні, 16:18