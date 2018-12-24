У Луцьку судили чоловіка, який вкрав возик з «Нової лінії»

У Луцьку чоловікові присудили 850 гривень штрафу за те, що вкрав возик для транспортування товарів з гіпермаркету «Нова лінія», що на вулиці Шевченка.Такий вирок виніс днями Луцький міськрайонний суд.З матеріалів справи відомо, що чоловік – уродженець села Боголюби і працює водієм одного з приватних підприємств.Укінці 2018 року чоловік викрав возик для транспортування товарів з автостоянки «Нової лінії». Його вартість оцінили у майже 1600 гривень.Згодом, щоправда, чоловік відшкодував підприємству вартість вкраденого. А суд зобов’язав його ще й заплатити 850 гривень штрафу.