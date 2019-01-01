Парафія волинського храму проголосувала за перехід до ПЦУ





Збори відбулися після богослужіння вранці, 19 січня, пише



Настоятель храму отець Микола Слива пропонував відкласти прийняття рішення, але люди наполягли і проголосували. Тоді настоятель сказав, що якщо рішення приймають сьогодні, то він з ними не йде. Тому під питанням, чи буде 20 січня служба у церкві.



Після служби і зборів ініціатори відправилися збирати підписи у селі Кутрів на підтримку переходу в ПЦУ.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Кутрів парафіяни Георгіївського храму проголосували за приєднання до Православної церкви України.Збори відбулися після богослужіння вранці, 19 січня, пише Район.Горохів Настоятель храму отецьпропонував відкласти прийняття рішення, але люди наполягли і проголосували. Тоді настоятель сказав, що якщо рішення приймають сьогодні, то він з ними не йде. Тому під питанням, чи буде 20 січня служба у церкві.Після служби і зборів ініціатори відправилися збирати підписи у селі Кутрів на підтримку переходу в ПЦУ.

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