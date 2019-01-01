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Парафія волинського храму проголосувала за перехід до ПЦУ

Парафія волинського храму проголосувала за перехід до ПЦУ
У селі Кутрів парафіяни Георгіївського храму проголосували за приєднання до Православної церкви України.

Збори відбулися після богослужіння вранці, 19 січня, пише Район.Горохів.

Настоятель храму отець Микола Слива пропонував відкласти прийняття рішення, але люди наполягли і проголосували. Тоді настоятель сказав, що якщо рішення приймають сьогодні, то він з ними не йде. Тому під питанням, чи буде 20 січня служба у церкві.

Після служби і зборів ініціатори відправилися збирати підписи у селі Кутрів на підтримку переходу в ПЦУ.

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Теги: церква, Волинь, Купрів, ПЦУ
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