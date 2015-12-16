вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Маленька пташка з великими кігтиками позувала для волинського фотографа

Маленька пташка з великими кігтиками позувала для волинського фотографа
Волинський фотограф Максим Рудік "упіймав" незвичну пташку.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Максим Рудік зазнімкував підкоришника звичайного (Certhia Familiaris). Світлини він зробив у місті Ківерці.

"Маленька пташка з великими кігтями", - зауважив фотограф.
Маленька пташка з великими кігтиками позувала для волинського фотографа
Маленька пташка з великими кігтиками позувала для волинського фотографа
Маленька пташка з великими кігтиками позувала для волинського фотографа
Маленька пташка з великими кігтиками позувала для волинського фотографа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: природа, птахи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Похмуро і морозно: погода у Луцьку на понеділок, 21 січня
Сьогодні, 19:00
У «Промені» виступить Ассія Ахат*
Сьогодні, 18:19
Маленька пташка з великими кігтиками позувала для волинського фотографа
Сьогодні, 18:01
У потязі «Херсон-Львів» на пасажирку ледь не впала верхня полиця
Сьогодні, 17:14
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Сьогодні, 16:56
Схожі новини
Лучан закликають подбати про пернатих друзів Лучан закликають подбати про пернатих друзів
16 грудень, 2015, 08:22
У дворі волинської школи з'явився «ресторанчик» для птахів. ФОТО У дворі волинської школи з'явився «ресторанчик» для птахів. ФОТО
18 січень, 19:15
Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО Як у волинському лісі зубрів шукали. ФОТО
18 січень, 19:06
Пір’яна хвостата кулька: показали мешканку волинського нацпарку. ФОТО Пір’яна хвостата кулька: показали мешканку волинського нацпарку. ФОТО
15 січень, 14:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Похмуро і морозно: погода у Луцьку на понеділок, 21 січня
Сьогодні, 19:00
 0
У «Промені» виступить Ассія Ахат*
Сьогодні, 18:19
 0
Маленька пташка з великими кігтиками позувала для волинського фотографа
Сьогодні, 18:01
 0
У потязі «Херсон-Львів» на пасажирку ледь не впала верхня полиця
Сьогодні, 17:14
 0
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Сьогодні, 16:56
 0
Медіа
відео
1/8