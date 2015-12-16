Маленька пташка з великими кігтиками позувала для волинського фотографа

Максим Рудік "упіймав" незвичну пташку.



Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.



Максим Рудік зазнімкував підкоришника звичайного (Certhia Familiaris). Світлини він зробив у місті Ківерці.



"Маленька пташка з великими кігтями", - зауважив фотограф.



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