Маленька пташка з великими кігтиками позувала для волинського фотографа
Сьогодні, 18:01
Волинський фотограф Максим Рудік "упіймав" незвичну пташку.
Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Максим Рудік зазнімкував підкоришника звичайного (Certhia Familiaris). Світлини він зробив у місті Ківерці.
"Маленька пташка з великими кігтями", - зауважив фотограф.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Максим Рудік зазнімкував підкоришника звичайного (Certhia Familiaris). Світлини він зробив у місті Ківерці.
"Маленька пташка з великими кігтями", - зауважив фотограф.
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