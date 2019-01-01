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У «Промені» виступить Сергій Притула з «Вар’яти шоу»*

У «Промені» виступить Сергій Притула з «Вар’яти шоу»*
До дня Св. Валентина, 14 лютого, у «Промені» відбудуться 2 концерти «Вар’яти шоу», де Сергій Притула презентуватиме нову програму.

За перші тижні майже всі квитки на 19:00 були розпродані, тому організатори вирішили запустити додатковий концерт о 16:30.

«Вар’яти шоу» – це не просто талановиті гумористи і співочі актори, кожна репліка і навіть жест яких миттєво викликають хвилю сміху у залі, вони – справжні улюбленці публіки. За вісім років існування «Вар’яти шоу» всім довели, що україномовний гумор - це гумор найвищого ґатунку.Це завжди абсолютні аншлаги, абсолютний захват глядачів і бажання, щоб ці години щастя і гумору не закінчувалися ніколи.

Квитки можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts

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Теги: Промінь, Вар'яти шоу
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