У «Промені» виступить Сергій Притула з «Вар’яти шоу»*





За перші тижні майже всі квитки на 19:00 були розпродані, тому організатори вирішили запустити додатковий концерт о 16:30.



«Вар’яти шоу» – це не просто талановиті гумористи і співочі актори, кожна репліка і навіть жест яких миттєво викликають хвилю сміху у залі, вони – справжні улюбленці публіки. За вісім років існування «Вар’яти шоу» всім довели, що україномовний гумор - це гумор найвищого ґатунку.Це завжди абсолютні аншлаги, абсолютний захват глядачів і бажання, щоб ці години щастя і гумору не закінчувалися ніколи.



Квитки можна придбати за посиланням:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До дня Св. Валентина, 14 лютого, у «Промені» відбудуться 2 концерти «Вар’яти шоу», де Сергій Притула презентуватиме нову програму.За перші тижні майже всі квитки на 19:00 були розпродані, тому організатори вирішили запустити додатковий концерт о 16:30.«Вар’яти шоу» – це не просто талановиті гумористи і співочі актори, кожна репліка і навіть жест яких миттєво викликають хвилю сміху у залі, вони – справжні улюбленці публіки. За вісім років існування «Вар’яти шоу» всім довели, що україномовний гумор - це гумор найвищого ґатунку.Це завжди абсолютні аншлаги, абсолютний захват глядачів і бажання, щоб ці години щастя і гумору не закінчувалися ніколи.Квитки можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію