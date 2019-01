У «Промені» виступить Ассія Ахат*

Цього року жіночий день стане ще більш особливим, адже 8 березня у РЦ «Промінь» відбудеться концерт відомої скрипачки Ассії Ахат.За підтримки національного американського телебачення - PBS America Ассія Ахат (Assia Ahhatt) оголосила про всеукраїнський тур з новою неймовірною програмою «LOVE IS».Відома скрипачка Ассія Ахат, яка вже багато років задає тон у світовій музиці, виконає улюблені всіма світові хіти, починаючи з 60-х років і до сьогоднішнього часу. Знакові мелодії у вишуканому виконанні Ассії та кращих музикантів, надовго запам'ятаються всім причетним до цієї яскравої музичній події. А віртуозна гра скрипачки в неймовірних костюмах у супроводі бенду, беквокалу, оркестрової групи, неповторного балету, здивує найвибагливішого глядача.Підготовка до шоу для українського глядача зайняла кілька місяців і здійснювалася за підтримки кращих музикантів і продюсерів двох континентів! Київський концерт шоу «LOVE IS» було презентовано Ассією в Національній Опері України і транслюватиметься на каналі PBS America вже навесні цього року.Репертуар Ассії Ахат для українського туру 2019 року складатимуть нові 14 композицій з американської програми, які будуть вперше виконані та композицій, які увійшли до альбому ALL-IN. Продюсером альбому ALL-IN є 16- разовий володар Греммі, Умберто Гатіка, що працює з Селін Діон, Андреа Бочеллі, Мерайя Кері та іншими відомими артистами.Ассія Ахат відома дуетами з такими великими артистами, як Курт Елінг, Кріс Ботте, Ерік Серра, Вадим Рєпін, П'єр Бланшар, Жан Люк Понті ... Виступала в легендарному американському джазовому клубі "Blue Note". Її пісня "If only tonight" вперше в історії українського шоу-бізнесу займала перші місця в американських білборди. А пісня "Fiesta In Sun Juan", у виконанні з латинським репером Wisin, увійшла в латинський Billboard National Dance Club Chart. Композиції Ахат не раз займали перші позиції в чартах.Віртуозне звучання королеви музики-скрипки! Нове звучання легендарних світових хітів! Неймовірний бенд, беквокалісти, яскраві костюми та вишуканий балет!Шанувальники якісної музики будуть приголомшені новим звучанням безсмертних хітів і шоу світового масштабу! Не пропустіть цю яскраву можливість, купуйте кращі квитки заздалегідь!Квитки можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/assiya_ahat