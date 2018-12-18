Пояснили, чому у волинському сервісному центрі МВС – довжелезні черги





Нагадаємо, в



Натомість, як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі РСЦ МВС у Волинській області, із часу введення в дію нових законодавчих актів щодо розмитнення авто різко збільшилась кількість клієнтів.



"Фактично ми перші приймаємо відвідувачів, які розмитнили авто, ввезені з-за кордону мешканцями різних областей. Навіть перша "євроластівка", що була зареєстрована в Україні, була зареєстрована саме в Струмівці мешканцем Харківщини", - зазначили у центрі.



Зі збільшенням кількості клієнтів у грудні 2018-го року збільшили й кількість адміністраторів, які здійснюють реєстрацію - із 6 до 9 осіб. Кількість експертів збільшили також: додали 2 спеціалістів.



Кожного дня в центрі адміністратори працюють до 12 годин і персонал продовжує працювати після 18-ї години, що затверджено графіком. Власне, кожен може на власні очі це побачити на онлайн-камері, яка транслюється на нашому сайті:



У сервісному центрі МВС повідомили, що онлайн-запису в чергу "день на день" не існує, система передбачає запис на наступний день. Інформація про цей запис була опублікована на сайті в розділі "Кабінет водія" 22 грудня 2018 року (цей розділ відразу висвічується на головній сторінці сайту). Віднедавна інформація про онлайн-запис дублюється на виринаючому вікні, яке з'являється перед очима користувача сайту відразу. При вході в цю систему є попередження про те, що працює вона в тестовому режимі.



"Вважаємо некоректним нівелювання значення електронних сервісів, буккросингу та інших соціальних ініціатив. Нам неодноразово дякували за них і за дитячий куточок, зокрема. Якщо одному відвідувачу вони не знадобилися, це не означає, що такі зручності не потрібні іншим. Ми стараємося думати про різні категорії населення. При формуванні центру брались до уваги думки, пропозиції та розробки українських спеціалістів, в тому числі журналістів, думку яких дописувач зводить нанівець. При реформуванні країни змінюватись мають, як системи, так і люди ,які їх формують: надавачі та споживачі послуг. При формуванні черг з 5-ї ранку о 9-й ви побачите натовп, це логічно. Громадянам також варто починати з себе. А про збільшення персоналу і годин роботи зі свого боку ми вже написали вище. Тому давайте будувати країну разом!" - закликали у центрі МВС.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Регіональному сервісному центрі МВС в області, що розташований у селі Струмівка, прокоментували ситуацію з довжелезними чергами.Нагадаємо, в олинянка Ірина Новосад обурилася якістю надання послуг у Регіональному сервісному центрі МВС в області. Перш за все, йшлося про величезні черги.Натомість, як повідомилиу прес-службі РСЦ МВС у Волинській області, із часу введення в дію нових законодавчих актів щодо розмитнення авто різко збільшилась кількість клієнтів."Фактично ми перші приймаємо відвідувачів, які розмитнили авто, ввезені з-за кордону мешканцями різних областей. Навіть перша "євроластівка", що була зареєстрована в Україні, була зареєстрована саме в Струмівці мешканцем Харківщини", - зазначили у центрі.Зі збільшенням кількості клієнтів у грудні 2018-го року збільшили й кількість адміністраторів, які здійснюють реєстрацію - із 6 до 9 осіб. Кількість експертів збільшили також: додали 2 спеціалістів.Кожного дня в центрі адміністратори працюють до 12 годин і персонал продовжує працювати після 18-ї години, що затверджено графіком. Власне, кожен може на власні очі це побачити на онлайн-камері, яка транслюється на нашому сайті: http://vol.hsc.gov.ua У сервісному центрі МВС повідомили, що онлайн-запису в чергу "день на день" не існує, система передбачає запис на наступний день. Інформація про цей запис була опублікована на сайті в розділі "Кабінет водія" 22 грудня 2018 року (цей розділ відразу висвічується на головній сторінці сайту). Віднедавна інформація про онлайн-запис дублюється на виринаючому вікні, яке з'являється перед очима користувача сайту відразу. При вході в цю систему є попередження про те, що працює вона в тестовому режимі."Вважаємо некоректним нівелювання значення електронних сервісів, буккросингу та інших соціальних ініціатив. Нам неодноразово дякували за них і за дитячий куточок, зокрема. Якщо одному відвідувачу вони не знадобилися, це не означає, що такі зручності не потрібні іншим. Ми стараємося думати про різні категорії населення. При формуванні центру брались до уваги думки, пропозиції та розробки українських спеціалістів, в тому числі журналістів, думку яких дописувач зводить нанівець. При реформуванні країни змінюватись мають, як системи, так і люди ,які їх формують: надавачі та споживачі послуг. При формуванні черг з 5-ї ранку о 9-й ви побачите натовп, це логічно. Громадянам також варто починати з себе. А про збільшення персоналу і годин роботи зі свого боку ми вже написали вище. Тому давайте будувати країну разом!" - закликали у центрі МВС.

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