Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували

Павло Карпюк поділився світлинами зі святкування Водохреща у селі Ворчин.



Фотографії він розмістив на своїй сторінці у Facebook.



Традиційно священнослужителі освятили воду та окропили нею всіх присутніх. Далі ж освятили і крижану купіль, куди пірнули десятки охочих.



Не обійшлося у Ворчині й без частувань шашликом, кашею і гарячим чаєм.



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