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Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували

Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат Володимир-Волинської райради Павло Карпюк поділився світлинами зі святкування Водохреща у селі Ворчин.

Фотографії він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Традиційно священнослужителі освятили воду та окропили нею всіх присутніх. Далі ж освятили і крижану купіль, куди пірнули десятки охочих.

Не обійшлося у Ворчині й без частувань шашликом, кашею і гарячим чаєм.
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували

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Теги: Водохреще, купання
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