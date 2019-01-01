Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Сьогодні, 16:56
Депутат Володимир-Волинської райради Павло Карпюк поділився світлинами зі святкування Водохреща у селі Ворчин.
Фотографії він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Традиційно священнослужителі освятили воду та окропили нею всіх присутніх. Далі ж освятили і крижану купіль, куди пірнули десятки охочих.
Не обійшлося у Ворчині й без частувань шашликом, кашею і гарячим чаєм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фотографії він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Традиційно священнослужителі освятили воду та окропили нею всіх присутніх. Далі ж освятили і крижану купіль, куди пірнули десятки охочих.
Не обійшлося у Ворчині й без частувань шашликом, кашею і гарячим чаєм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У потязі «Херсон-Львів» на пасажирку ледь не впала верхня полиця
Сьогодні, 17:14
Депутат показав, як у селі на Волині Водохреще святкували
Сьогодні, 16:56
У «Промені» виступить Сергій Притула з «Вар’яти шоу»*
Сьогодні, 16:25
Смерть на Водохреще: закарпатець прострелив собі голову
Сьогодні, 16:00