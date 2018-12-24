У потязі «Херсон-Львів» на пасажирку ледь не впала верхня полиця





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив співзасновник Громадського контролю Укрзалізниці, депутат Фастівської міської ради Віктор Гарвона, передає



Віктор Гарвона мав їхати на верхній полиці у потязі №110 сполученням Харків – Львів до Білої Церкви. Однак коли він сперся рукою на неї, аби залізти, зламався елемент кріплення, тож полиця мало не впала на пасажирку, що лежала внизу.



За словами чоловіка, несправність швидко полагодили, а начальник потяга запевнив, що «все добре, адже ніхто не отримав втравм».



Згодом начальник потяга також взяв у Віктора Гарвони письмове пояснення, а працівники Укрзалізниці склали акт, у якому йдеться про те, що до інциденту полиця візуально виглядала справною.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У потязі №110 сполученням "Херсон-Львів" на пасажирку ледь не впала верхня полиця.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив співзасновник Громадського контролю Укрзалізниці, депутат Фастівської міської ради, передає Львівський портал Віктор Гарвона мав їхати на верхній полиці у потязі №110 сполученням Харків – Львів до Білої Церкви. Однак коли він сперся рукою на неї, аби залізти, зламався елемент кріплення, тож полиця мало не впала на пасажирку, що лежала внизу.За словами чоловіка, несправність швидко полагодили, а начальник потяга запевнив, що «все добре, адже ніхто не отримав втравм».Згодом начальник потяга також взяв у Віктора Гарвони письмове пояснення, а працівники Укрзалізниці склали акт, у якому йдеться про те, що до інциденту полиця візуально виглядала справною.

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