На трасі Ковель-Ягодин – жахлива аварія. ВІДЕО





Відео ДТП опублікував користувач Jura Siti у спільноті «Автоандони Луцька».



На кадрах відео можна побачити розкидані деталі легковика та перевернуту вантажівку.



На місці події працюють поліцейські.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині зіткнулися легковик Skoda та вантажівка ISUZU.Відео ДТП опублікував користувачу спільноті «Автоандони Луцька».На кадрах відео можна побачити розкидані деталі легковика та перевернуту вантажівку.На місці події працюють поліцейські.Деталі – згодом.

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