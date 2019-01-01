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На трасі Ковель-Ягодин – жахлива аварія. ВІДЕО

На трасі Ковель-Ягодин – жахлива аварія. ВІДЕО
На Волині зіткнулися легковик Skoda та вантажівка ISUZU.

Відео ДТП опублікував користувач Jura Siti у спільноті «Автоандони Луцька».

На кадрах відео можна побачити розкидані деталі легковика та перевернуту вантажівку.

На місці події працюють поліцейські.

Деталі – згодом.


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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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