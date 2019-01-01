На трасі Ковель-Ягодин – жахлива аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
На Волині зіткнулися легковик Skoda та вантажівка ISUZU.
Відео ДТП опублікував користувач Jura Siti у спільноті «Автоандони Луцька».
На кадрах відео можна побачити розкидані деталі легковика та перевернуту вантажівку.
На місці події працюють поліцейські.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео ДТП опублікував користувач Jura Siti у спільноті «Автоандони Луцька».
На кадрах відео можна побачити розкидані деталі легковика та перевернуту вантажівку.
На місці події працюють поліцейські.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Києві трапилася жахлива аварія: загинуло троє людей
Сьогодні, 11:46
Кохання без кордонів: минулоріч волиняни брали шлюб зі шведами, американцями і китайцями
Сьогодні, 11:43
На трасі Ковель-Ягодин – жахлива аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
Чому сьогодні категорично не можна лаятися: прикмети і забобони
Сьогодні, 11:26