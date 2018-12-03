На Волині під час майстер-класу столичного лікаря врятували життя жінці з інфарктом
Сьогодні, 14:54
Під час майстер-класу та конференції, які у Ковельському МТМО проводили лікарі державної установи Інститут серця МОЗ України, врятували життя жінці.
Пацієнтку привезли з ринку, де їй стало погано, до лікарні, - розповів український лікар-кардіохірург, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України Борис Тодуров.
"Бригада ковельських кардіохірургів, які пройшли серйозну підготовку в Інституті серця, під час, так званого, "терапевтичного вікна" між п'ятьма плановими операціями в екстреному порядку малоінвазивно прооперували жінку з гострим інфарктом міокарда, яку реанімобілем ЕМД доставили у відділення ангіографії та ендоваскулярної хірургії Ковельської центральної районної лікарні з місцевого ринку.
За допомогою придбаної коштом Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» рентген-ангіографічної системи Infinix-i Core+ INFX-8000V/G3 виробництва Canon (Toshiba) лікарі Ковельського МТМО здійснили стентування вражених судин", - повідомив у Facebook Голова профспілкового комітету Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання Сергій Товкач.
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Пацієнтку привезли з ринку, де їй стало погано, до лікарні, - розповів український лікар-кардіохірург, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України Борис Тодуров.
"Бригада ковельських кардіохірургів, які пройшли серйозну підготовку в Інституті серця, під час, так званого, "терапевтичного вікна" між п'ятьма плановими операціями в екстреному порядку малоінвазивно прооперували жінку з гострим інфарктом міокарда, яку реанімобілем ЕМД доставили у відділення ангіографії та ендоваскулярної хірургії Ковельської центральної районної лікарні з місцевого ринку.
За допомогою придбаної коштом Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» рентген-ангіографічної системи Infinix-i Core+ INFX-8000V/G3 виробництва Canon (Toshiba) лікарі Ковельського МТМО здійснили стентування вражених судин", - повідомив у Facebook Голова профспілкового комітету Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання Сергій Товкач.
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