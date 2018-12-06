У Ківерцях дітям-сиротам подарували квартиру
Сьогодні, 17:25
У Ківерцях дітям позбавленим батьківського піклування вручили ключі від квартири.
22 січня керівники району вручили ключі від соціального житла дітям позбавленим батьківського піклування, - повідомили у Ківерцівській РДА.
Ключі від трьохкімнатної квартири у м.Ківерці отримав Микола Ремета. Спільно із ним проживатимуть брат Олександр Пшиков та сестра Олена Пшикова.
Мати дітей померла у 2008 році, батько – позбавлений батьківських прав у 2009. Микола найменший, йому виповнилося 18 років. Юнак закінчив Головненську спеціалізовану школу-інтернат та Локачинську філію Оваднівського професійного ліцею. Оскільки свого житла не мав, проживав у соціальному гуртожитку м. Володимир-Волинський.
Олександр та Олена виховувалися у дитячому будинку сімейного типу м.Нововолинськ, здобули освіту у Володимир-Волинському агротехнічному коледжі та Львівському художньому технікумі відповідно.
"Усі троє дітей перебували на соціальному квартирному обліку у Сокиричівській сільській раді. Соціальне житло для них підшукала та придбала служба у справах дітей районної державної адміністрації за рахунок коштів передбачених Програмою забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017 – 2021 роки. Левова частка коштів, 400 тисяч гривень, надійшла із обласного бюджету. До спів фінансування долучилися районний бюджет та Сокиричівська сільська рада, які виділили по 12 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Квартира не в ідеальному стані, однак з усіма зручностями. Також попередні власники залишили меблі і побутову техніку, щоб діти, на початку свого дорослого життя, мали найнеобхідніше.
Перший заступник голови районної державної адміністрації Юліан Таранчук, голова районної ради Олександр Гурський, начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Наталія Скубій та в.о.старости Сокиричівської сільської ради Євгенія Мацюк привітали Миколу з новосіллям, побажали міцного здоров’я, щастя та добробуту. А також пообіцяли подальшу підтримку та допомогу.
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22 січня керівники району вручили ключі від соціального житла дітям позбавленим батьківського піклування, - повідомили у Ківерцівській РДА.
Ключі від трьохкімнатної квартири у м.Ківерці отримав Микола Ремета. Спільно із ним проживатимуть брат Олександр Пшиков та сестра Олена Пшикова.
Мати дітей померла у 2008 році, батько – позбавлений батьківських прав у 2009. Микола найменший, йому виповнилося 18 років. Юнак закінчив Головненську спеціалізовану школу-інтернат та Локачинську філію Оваднівського професійного ліцею. Оскільки свого житла не мав, проживав у соціальному гуртожитку м. Володимир-Волинський.
Олександр та Олена виховувалися у дитячому будинку сімейного типу м.Нововолинськ, здобули освіту у Володимир-Волинському агротехнічному коледжі та Львівському художньому технікумі відповідно.
"Усі троє дітей перебували на соціальному квартирному обліку у Сокиричівській сільській раді. Соціальне житло для них підшукала та придбала служба у справах дітей районної державної адміністрації за рахунок коштів передбачених Програмою забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017 – 2021 роки. Левова частка коштів, 400 тисяч гривень, надійшла із обласного бюджету. До спів фінансування долучилися районний бюджет та Сокиричівська сільська рада, які виділили по 12 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Квартира не в ідеальному стані, однак з усіма зручностями. Також попередні власники залишили меблі і побутову техніку, щоб діти, на початку свого дорослого життя, мали найнеобхідніше.
Перший заступник голови районної державної адміністрації Юліан Таранчук, голова районної ради Олександр Гурський, начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Наталія Скубій та в.о.старости Сокиричівської сільської ради Євгенія Мацюк привітали Миколу з новосіллям, побажали міцного здоров’я, щастя та добробуту. А також пообіцяли подальшу підтримку та допомогу.
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