«Це саботаж», – голова Волинської ОДА про нову графу у платіжках за газ
Сьогодні, 14:57
Волиняни не розуміють, за яким принципом розраховують суми у графі «рекомендований платіж» у квитанціях «Волиньгаз Збуту». Соціальне збурення, а відтак несплата за газ, загрожує не лише масовим відключенням, а й зривом опалювального сезону.
Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, до обласної державної адміністрації звертаються сотні волинян через нову графу «рекомендований платіж», яку ТОВ «Волиньгаз Збут» нещодавно ввело у квитанціях за газ.
Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко закликав волинян не панікувати та наголосив, що цей платіж – не обов’язковий. Відтак, краяни не мають платити «рекомендований платіж», а сплачувати лише за фактичний спожитий об’єм газу.
Голова ОДА Олександр Савченко зауважив, що, як правило, телефонують люди старшого віку, які повинні заплатити за газ 220 гривень, а рекомендовано – 5500 гривень.
«Який недоумок розробив цю формулу? Видно, що людина може сплатити 200 гривень, а їй рекомендують 5500 гривень. Мало того, що це розхитування соціально-економічного становища регіону, так це ще й саботаж. Напевно, якраз під вибори», - наголосив він.
Директор департаменту регіонального розвитку та ЖКГ Андрій Пиріг розповів, що за 2018 рік населення використало до 70 % загального споживання в області. Загальний рівень розрахунків за газ – понад 70 %.
«Споживачі не розуміють, за яким принципом споживачеві пропонують переплатити. Роз’яснення у рахунках відсутні. Це призводить до обурення населення. В області створюється нездорова атмосфера. У багатьох людей виникає небажання розраховуватися за газ», - відзначив посадовець. До того ж, газовики не проводять роз’яснювальну роботу щодо ситуації.
Якщо ж населення краю відмовиться платити за газ, відбудеться зрив субсидійної політики, також існує загроза зриву опалювального сезону.
Олександр Савченко сказав, що ситуація з ТОВ «Волиньгаз Збут» зовсім незрозуміла і фірма практично монополізувала ринок: «Це «мильна бульбашка». Немає ніякої конкуренції. Що це? Зведення рахунків із державою?».
Директор департаменту соцзахисту Оксана Гобод повідомила, що торік в області було майже 200 тисяч отримувачів субсидій, то наразі – 85 тисяч одержувачів субсидій.
«Те, що ми бачимо в платіжках, обурило населення. Ми отримуємо численні дзвінки від людей і всім кажемо, що потрібно сплатити обов’язковий платіж, а не рекомендований. Це все збурює народ. Вони не розуміють, що і за скільки платити. Ці рекомендовані платежі заплутують людей. Потрібно, аби представники газових компаній, поки питання не врегулюють на законодавчому рівні, не каламутити населення і прибрати цей рекомендований платіж. Якщо хтось хоче сплатити наперед – будь ласка, але якщо особа належить до незахищеної верстви населення, то вона не зобов’язана платити цю суму», - заявила вона.
Посадовиця закликала сплачувати суму за фактично використаний газ.
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Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, до обласної державної адміністрації звертаються сотні волинян через нову графу «рекомендований платіж», яку ТОВ «Волиньгаз Збут» нещодавно ввело у квитанціях за газ.
Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко закликав волинян не панікувати та наголосив, що цей платіж – не обов’язковий. Відтак, краяни не мають платити «рекомендований платіж», а сплачувати лише за фактичний спожитий об’єм газу.
Голова ОДА Олександр Савченко зауважив, що, як правило, телефонують люди старшого віку, які повинні заплатити за газ 220 гривень, а рекомендовано – 5500 гривень.
«Який недоумок розробив цю формулу? Видно, що людина може сплатити 200 гривень, а їй рекомендують 5500 гривень. Мало того, що це розхитування соціально-економічного становища регіону, так це ще й саботаж. Напевно, якраз під вибори», - наголосив він.
Директор департаменту регіонального розвитку та ЖКГ Андрій Пиріг розповів, що за 2018 рік населення використало до 70 % загального споживання в області. Загальний рівень розрахунків за газ – понад 70 %.
«Споживачі не розуміють, за яким принципом споживачеві пропонують переплатити. Роз’яснення у рахунках відсутні. Це призводить до обурення населення. В області створюється нездорова атмосфера. У багатьох людей виникає небажання розраховуватися за газ», - відзначив посадовець. До того ж, газовики не проводять роз’яснювальну роботу щодо ситуації.
Якщо ж населення краю відмовиться платити за газ, відбудеться зрив субсидійної політики, також існує загроза зриву опалювального сезону.
Олександр Савченко сказав, що ситуація з ТОВ «Волиньгаз Збут» зовсім незрозуміла і фірма практично монополізувала ринок: «Це «мильна бульбашка». Немає ніякої конкуренції. Що це? Зведення рахунків із державою?».
Директор департаменту соцзахисту Оксана Гобод повідомила, що торік в області було майже 200 тисяч отримувачів субсидій, то наразі – 85 тисяч одержувачів субсидій.
«Те, що ми бачимо в платіжках, обурило населення. Ми отримуємо численні дзвінки від людей і всім кажемо, що потрібно сплатити обов’язковий платіж, а не рекомендований. Це все збурює народ. Вони не розуміють, що і за скільки платити. Ці рекомендовані платежі заплутують людей. Потрібно, аби представники газових компаній, поки питання не врегулюють на законодавчому рівні, не каламутити населення і прибрати цей рекомендований платіж. Якщо хтось хоче сплатити наперед – будь ласка, але якщо особа належить до незахищеної верстви населення, то вона не зобов’язана платити цю суму», - заявила вона.
Посадовиця закликала сплачувати суму за фактично використаний газ.
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Коментарі 3
А що робити з сумами які нараховують як різниця в об'ємах спожитого газу у стандартних та робочих умовах. У мене є лячильник. Що це за нарахування?
"Вибийте"з себе "совок"і все поміняється.На жаль губернатор-представник цього!!!Люди!!!Читайте законодавство і не "ведіться"на ці маніпуляції.
Послати цих підарасів від газу нахер і платити за лічильником .
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