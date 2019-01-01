«Це саботаж», – голова Волинської ОДА про нову графу у платіжках за газ





Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Нагадаємо, до обласної державної адміністрації



Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко закликав волинян не панікувати та наголосив, що



Голова ОДА Олександр Савченко зауважив, що, як правило, телефонують люди старшого віку, які повинні заплатити за газ 220 гривень, а рекомендовано – 5500 гривень.



«Який недоумок розробив цю формулу? Видно, що людина може сплатити 200 гривень, а їй рекомендують 5500 гривень. Мало того, що це розхитування соціально-економічного становища регіону, так це ще й саботаж. Напевно, якраз під вибори», - наголосив він.



Директор департаменту регіонального розвитку та ЖКГ Андрій Пиріг розповів, що за 2018 рік населення використало до 70 % загального споживання в області. Загальний рівень розрахунків за газ – понад 70 %.



«Споживачі не розуміють, за яким принципом споживачеві пропонують переплатити. Роз’яснення у рахунках відсутні. Це призводить до обурення населення. В області створюється нездорова атмосфера. У багатьох людей виникає небажання розраховуватися за газ», - відзначив посадовець. До того ж, газовики не проводять роз’яснювальну роботу щодо ситуації.



Якщо ж населення краю відмовиться платити за газ, відбудеться зрив субсидійної політики, також існує загроза зриву опалювального сезону.



Олександр Савченко сказав, що ситуація з ТОВ «Волиньгаз Збут» зовсім незрозуміла і фірма практично монополізувала ринок: «Це «мильна бульбашка». Немає ніякої конкуренції. Що це? Зведення рахунків із державою?».



Директор департаменту соцзахисту Оксана Гобод повідомила, що торік в області було майже 200 тисяч отримувачів субсидій, то наразі – 85 тисяч одержувачів субсидій.



«Те, що ми бачимо в платіжках, обурило населення. Ми отримуємо численні дзвінки від людей і всім кажемо, що потрібно сплатити обов’язковий платіж, а не рекомендований. Це все збурює народ. Вони не розуміють, що і за скільки платити. Ці рекомендовані платежі заплутують людей. Потрібно, аби представники газових компаній, поки питання не врегулюють на законодавчому рівні, не каламутити населення і прибрати цей рекомендований платіж. Якщо хтось хоче сплатити наперед – будь ласка, але якщо особа належить до незахищеної верстви населення, то вона не зобов’язана платити цю суму», - заявила вона.



Посадовиця закликала сплачувати суму за фактично використаний газ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни не розуміють, за яким принципом розраховують суми у графі «рекомендований платіж» у квитанціях «Волиньгаз Збуту». Соціальне збурення, а відтак несплата за газ, загрожує не лише масовим відключенням, а й зривом опалювального сезону.Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Нагадаємо, до обласної державної адміністрації звертаються сотні волинян через нову графу «рекомендований платіж» , яку ТОВ «Волиньгаз Збут» нещодавно ввело у квитанціях за газ.Голова Волинської обласної державної адміністраціїзакликав волинян не панікувати та наголосив, що цей платіж – не обов’язковий . Відтак, краяни не мають платити «рекомендований платіж», а сплачувати лише за фактичний спожитий об’єм газу.Голова ОДА Олександр Савченко зауважив, що, як правило, телефонують люди старшого віку, які повинні заплатити за газ 220 гривень, а рекомендовано – 5500 гривень.«Який недоумок розробив цю формулу? Видно, що людина може сплатити 200 гривень, а їй рекомендують 5500 гривень. Мало того, що це розхитування соціально-економічного становища регіону, так це ще й саботаж. Напевно, якраз під вибори», - наголосив він.Директор департаменту регіонального розвитку та ЖКГрозповів, що за 2018 рік населення використало до 70 % загального споживання в області. Загальний рівень розрахунків за газ – понад 70 %.«Споживачі не розуміють, за яким принципом споживачеві пропонують переплатити. Роз’яснення у рахунках відсутні. Це призводить до обурення населення. В області створюється нездорова атмосфера. У багатьох людей виникає небажання розраховуватися за газ», - відзначив посадовець. До того ж, газовики не проводять роз’яснювальну роботу щодо ситуації.Якщо ж населення краю відмовиться платити за газ, відбудеться зрив субсидійної політики, також існує загроза зриву опалювального сезону.Олександр Савченко сказав, що ситуація з ТОВ «Волиньгаз Збут» зовсім незрозуміла і фірма практично монополізувала ринок: «Це «мильна бульбашка». Немає ніякої конкуренції. Що це? Зведення рахунків із державою?».Директор департаменту соцзахиступовідомила, що торік в області було майже 200 тисяч отримувачів субсидій, то наразі – 85 тисяч одержувачів субсидій.«Те, що ми бачимо в платіжках, обурило населення. Ми отримуємо численні дзвінки від людей і всім кажемо, що потрібно сплатити обов’язковий платіж, а не рекомендований. Це все збурює народ. Вони не розуміють, що і за скільки платити. Ці рекомендовані платежі заплутують людей. Потрібно, аби представники газових компаній, поки питання не врегулюють на законодавчому рівні, не каламутити населення і прибрати цей рекомендований платіж. Якщо хтось хоче сплатити наперед – будь ласка, але якщо особа належить до незахищеної верстви населення, то вона не зобов’язана платити цю суму», - заявила вона.Посадовиця закликала сплачувати суму за фактично використаний газ.

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