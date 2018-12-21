Обеліск на луцькому меморіалі хочуть знести

У Луцьку просять провести інвентаризацію місць увіковічнення пам’яті на меморіалі «Вічна Слава», обстежити всі пам’ятники і визначити, за які кошти проводитимуть реконструкцію. Також планують знести обеліск.Про це йшлося у п’ятницю, 25 січня, під час засідання комісії міськради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.Із пропозицією щодо обстеження меморіалу «Вічна Слава» звернувся голова осередку Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал» імені Василя СтусаПід час чергової сесії міської ради у депутатів просять розглянути кілька пропозицій: визначити замовника та джерела фінансування реконструкції меморіалу «Вічна Слава», провести інвентаризацію місць увіковічнення пам’яті, поховань та встановлених пам’ятних знаків, а також обстежити технічний стан монументів, пам’ятників, поховань, інженерних мереж, комунікацій та благоустрою територій.«Думаю, що наступного тижня ми завершимо питання про перейменування вулиць, оскільки є закон «Про декомунізацію» і його треба виконувати. Те ж стосується меморіалу. На меморіалі певний сюрреалізм: там відбуваються заходи, що суперечать закону, і є заходи з вшанування тих, хто воював проти комуністів, там поховані Герої Небесної Сотні. У грудні у Львові почався демонтаж обеліска. Нам треба провести ті ж заходи та інвентаризацію», - зауважив голова комісіїВін запропонував звернутися до відділу архітектури, аби там порахували, у скільки обійдеться демонтаж обеліска та інвентаризація об’єктів. Вивчать питання реконструкції меморіального комплексу і з юридичного боку.