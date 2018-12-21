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Обеліск на луцькому меморіалі хочуть знести

Обеліск на луцькому меморіалі хочуть знести
У Луцьку просять провести інвентаризацію місць увіковічнення пам’яті на меморіалі «Вічна Слава», обстежити всі пам’ятники і визначити, за які кошти проводитимуть реконструкцію. Також планують знести обеліск.

Про це йшлося у п’ятницю, 25 січня, під час засідання комісії міськради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.

Із пропозицією щодо обстеження меморіалу «Вічна Слава» звернувся голова осередку Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса Олександр Жук.

Під час чергової сесії міської ради у депутатів просять розглянути кілька пропозицій: визначити замовника та джерела фінансування реконструкції меморіалу «Вічна Слава», провести інвентаризацію місць увіковічнення пам’яті, поховань та встановлених пам’ятних знаків, а також обстежити технічний стан монументів, пам’ятників, поховань, інженерних мереж, комунікацій та благоустрою територій.

«Думаю, що наступного тижня ми завершимо питання про перейменування вулиць, оскільки є закон «Про декомунізацію» і його треба виконувати. Те ж стосується меморіалу. На меморіалі певний сюрреалізм: там відбуваються заходи, що суперечать закону, і є заходи з вшанування тих, хто воював проти комуністів, там поховані Герої Небесної Сотні. У грудні у Львові почався демонтаж обеліска. Нам треба провести ті ж заходи та інвентаризацію», - зауважив голова комісії Микола Федік.

Він запропонував звернутися до відділу архітектури, аби там порахували, у скільки обійдеться демонтаж обеліска та інвентаризація об’єктів. Вивчать питання реконструкції меморіального комплексу і з юридичного боку.

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Теги: обеліск, меморіал, Луцьк, демонтаж
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Коментарі 6
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Єдине, що потрібно зробити на Меморіалі це розчистити від хащів і зробити світлий парк-сквер.
Які дебіли - зносити обеліск.
Комуняки в 1970-х знесли старовинне кладовище, яке зараз було б туристичним Акрополем, а сучасні українські злодюжки у владі хочуть знести дуже солідний для Луцька обеліск.
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Тiльки зносять. Ця влада за чотири роки нiчого не збудувала.... Тiльки розкрадають бюджетнi кошти! Мабудь на цей мрамор вже хтось положив око.
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не треба його зносить.
лаве на ремонт не виділяти - і через пару літ сам впаде.
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Ця міська влада боїться написати на вході до Меморіалу рік розв`язування СССР та Німеччиною Другої Світової війни, 1939, але не побоїться знести обеліск?
Дуже великі сумніви. Просто накидають лайно на вентилятор.
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Знесуть і поставлять церкву. Люди понесуть туди гроші.
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При чому тут декомунізація для знесення обеліску? Він що у формі зірки чи серпа й молота?
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