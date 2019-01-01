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Рейтинг Порошенка виріс, – соціологи

Рейтинг Порошенка виріс, – соціологи
Рейтинг Петра Порошенка зростає і фактично зрівнявся із рейтингом Юлії Тимошенко.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Соціологічним центром ім. Михайла Драгоманова і оприлюдненого у четвер на прес-конференції, пише Укрінформ.

Як повідомляє кореспондент платформи, зокрема, згідно з результатами дослідження, Тимошенко підтримують 17,4%, а Порошенка - 17,1% опитаних, які планують брати участь у виборах.

«Як показують результати опитування, рейтинг Петра Порошенка, порівняно з груднем 2018 року, зріс і у межах статистичної похибки практично зрівнявся із рейтингом Юлії Тимошенко. Ми це пов’язуємо з тим, що Порошенко вибрав кілька основних тем для позиціонування. Це – Томос, армія, українська мова. Ці теми орієнтовані на патріотично налаштованих виборців.

Я підкреслю – не націоналістично, а патріотично налаштованих. І, фактично, ці теми озвучує тільки один кандидат. Інші кандидати розмиваються на одних і тих же темах. По-друге, Порошенко був більш активізований в інформаційному полі, і це означає, що та частина виборців, яка не визначилась, поступово визначається», – зазначив соціолог, професор Сергій Штепа.

«Наразі ми бачимо тенденцію, що є два лідери президентської кампанії – це Тимошенко і Порошенко. Саме їм опитані пророкують перемогу незалежно від своїх електоральних уподобань. Зокрема, на запитання «Хто, на Вашу думку, переможе на виборах Президента України?» 21,3% опитаних назвали Тимошенко, 21,1% - Порошенка», - зауважив політолог Ростислав Балабан.

Крім того, згідно з результатами опитування, Олег Ляшко набирає 10,1%, Володимир Зеленський - 9,4%, Юрій Бойко -5,4%, Анатолій Гриценко - 5,3%, Андрій Садовий - 5,1%, Олександр Шевченко - 3,8%, Святослав Вакарчук - 2,7%, Олександр Вілкул - 2,6%.

Відсоток виборців, які не визначилися зі своїм вибором, скорочується і становить 10,3% серед тих, хто планує брати участь у виборах. Мобілізація прихильників учасників президентської кампанії посилюється, оскільки вже стартувала офіційна виборча кампанія, зазначають соціологи.

«Хочу звернути увагу, що результати наших досліджень, проведених у попередні періоди, фактично збіглися у тенденціях і цифрах із результатами інших авторитетних соціологічних служб. Також хочу зазначити, що більш точні результати можна буде отримати після того, коли буде сформований остаточний список кандидатів у Президенти України, оскільки з’являються нові претенденти на найвищу посаду у державі, і у цій кампанії ще може бути чимало сюрпризів», – переконаний Штепа.

Репрезентативне опитування дорослого населення України проведене Соціологічним центром імені Михайла Драгоманова з 10 по 17 січня 2019 року. Методом особистого інтерв'ю опитали 1800 респондентів, що проживають в усіх областях України (окрім АР Крим та територій ОРДЛО.) Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Теги: Порошенко
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