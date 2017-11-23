На Волині пенсіонерка побила чужу дитину, бо та ганяла курчат і голосно гралася

На Волині жінка пенсійного віку до синців на голові побила дівчинку, яка приїхала до бабусі з Києва на канікули, бо та ганяла її курчат і поводила себе надто голосно.За такі дії Ковельський міськрайонний суд днями призначив жінці покарання – 850 гривень штрафу.Із матеріалів справи відомо, що обвинувачена розізлилася на дитину через те, що та, мовляв, надто часто ганяла її курчат, а у день, коли сталося побиття, надто голосно гралася на гірці у дворі, стукаючи ногами.В суді жінка розповіла, що у день конфлікту дівчинка особливо активно ганяла курей та створювала шум у дворі, а на її зауваження не реагувала належно. Але обвинувачена запевняє, що не била дитину. Натомість думає, що дитину навмисно намовила бабуся дівчинки.За її словами, будучи сердитою, вона просто підійшла і сказала: «Чи довго ти будеш стукати? Навіщо ти стукаєш? Бо получиш! Ти безсовісна!» та помахала своєю рукою біля скроні голови малолітньої потерпілої.Після цього, за словами жінки, вона пішла у підвал будинку по банки, а дитина побігла до своєї бабусі. У підвалі її хтось закрив на гачок і вона змушена була вибивати двері, щоб вибратись з темного підвалу. Вона просила присутніх за дверима відчинити двері, однак, безрезультатно, тому жінка вибивала двері.Натомість дитина розповіла, що була на сходовій клітці, коли стався конфлікт. За словами дівчинки, коли вона була на сходинках, обвинувачена, яка сходила з четвертого поверху, де проживає над ними, де спочатку її облаяла і сказала: «Чому ти катаєшся на гірці?» та обізвала, а потім підійшла - і з розмахом кулаком вдарила її у ліву скроню.Суд же таки довів вину обвинуваченої, зважаючи на факти, що фігурують у справі та слова свідків. Тож їй доведеться сплатити 850 гривень штрафу.Головне фото – ілюстративне.